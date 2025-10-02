Жирная рыба и другие лучшие продукты при язвенном колите

Смузи. Продукты в нём гораздо лучше усваиваются, чем в неизмельчённом виде.

Постный белок. Он хорошо переносится и не вызывает раздражения. Пациентам с язвенным колитом может потребоваться до 1,5 г протеина на 1 кг веса в сутки. Источники высококачественного постного белка - индейка, курица, тофу, яйца, нежирные куски мяса.

Приготовленные овощи. Можете сварить брокколи или морковь, чтобы улучшить их усвоение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.