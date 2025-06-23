Жирная рыба и другие «плохие» продукты, которые улучшат работу вашего мозга

Жирная рыба и другие «плохие» продукты, которые улучшат работу вашего мозгаДобавьте их в свой рацион
Жирная рыба. Лосось, тунец, сардины и скумбрия — это источники полезных для сердца омега-3 жирных кислот. Один метаанализ показал, что люди, которые едят рыбу, имеют более здоровую структуру мозга, а также у них более высокие места в индексе производительности памяти.
Ягоды. Фрукты и ягоды богаты клетчаткой, которая помогает смягчить любой возможный скачок уровня глюкозы в крови. В малине, чернике, клубнике есть антоцианы, борющиеся с окислительным стрессом и воспалением. Эти состояния могут привести к к старению мозга и нейродегенеративным заболеваниям.
Кофе и чай. Согласно результатам исследований, употребление трёх или более чашек кофе или чая в день снижает риск возникновения деменции и болезни Альцгеймера.
Яйца. Они содержат много белка, витаминов D, B12 и B6, холина. Некоторые исследования показали, что витамины группы В могут помочь замедлить ухудшение умственных способностей у пожилых людей за счёт снижения уровня гомоцистеина (эта аминокислота может быть связана со старческим слабоумием и болезнью Альцгеймера).
Тёмный шоколад. Какао содержит флавоноиды. Этот тип антиоксидантов может улучшить память и помочь замедлить возрастное снижение умственных способностей. При этом важно брать тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70%: в нём больше всего антиоксидантов и флавоноидов.
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