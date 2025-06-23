Жирная рыба и другие «плохие» продукты, которые улучшат работу вашего мозга

Жирная рыба. Лосось, тунец, сардины и скумбрия — это источники полезных для сердца омега-3 жирных кислот. Один метаанализ показал, что люди, которые едят рыбу, имеют более здоровую структуру мозга, а также у них более высокие места в индексе производительности памяти.

Ягоды. Фрукты и ягоды богаты клетчаткой, которая помогает смягчить любой возможный скачок уровня глюкозы в крови. В малине, чернике, клубнике есть антоцианы, борющиеся с окислительным стрессом и воспалением. Эти состояния могут привести к к старению мозга и нейродегенеративным заболеваниям.

Кофе и чай. Согласно результатам исследований, употребление трёх или более чашек кофе или чая в день снижает риск возникновения деменции и болезни Альцгеймера.