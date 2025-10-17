Жирная рыба и другие продукты, которые полезно есть при диабете

Жирная рыба и другие продукты, которые полезно есть при диабетеДобавьте их в свой рацион
Жирная рыба. Много омега-3 жирных кислот содержит лосось, сардины, сельдь, скумбрия, длиннопёрый тунец, форель. Американская диабетическая ассоциация (ADA) рекомендует людям с диабетом есть жирную рыбу два раза в неделю.
Листовая зелень. К ней относятся шпинат, кудрявая капуста и листовая капуста. Эти овощи содержат витамины А, С, Е, К, железо, калий и кальций.
Авокадо. Оно содержит мононенасыщенные жиры, которые считаются полезными и благотворно влияют на сердце. Также они снижают уровень вредного холестерина.
Яйца. В них содержатся полиненасыщенные жиры, снижающие уровень вредного холестерина, риск развития инсульта и болезней сердца.
Семена чиа. Исследование 2017 года показало, что эти семена улучшают здоровье тремя способами. Они помогают снизить вес, уменьшить факторы риска, связанные с ожирением, поддерживают в норме уровень сахара в крови.
Фасоль. В половине стакана фасоли белка содержится столько же, сколько в 30 г мяса, но без насыщенных жиров. Доказано, что регулярное употребление фасоли снижает риски, связанные с диабетом 2 типа, помогает лучше контролировать уровень сахара в крови.
Греческий йогурт. Он содержит пробиотики (полезные живые микробы). Согласно результатам одного исследования, пробиотики помогают в профилактике развития и лечении диабета 1 и 2 типов.
Орехи. Это хороший источник омега-3 жирных кислот. Результаты одного исследования 2018 года показали, что диета с грецкими орехами снижает заболеваемость сахарным диабетом.
Брокколи. Он содержит мало углеводов и калорий, поэтому отлично подходит для людей с диабетом.
Оливковое масло первого отжима. В нём содержатся мононенасыщенные жиры, которые защищают сердце и снижают уровень вредного холестерина в крови.
Семена льна. Его употребление действует как антиоксидант, снижает уровень холестерина, поддерживает в норме сахар в крови.
Уксус. Существуют данные, подтверждающие, что уксус снижает уровень сахара в крови.
Клубника. Перекус этой ягодой может помочь вам удовлетворить тягу к сладкому. В клубнике содержатся витамин С, калий, магний.
Чеснок. Некоторые исследования показывают, что он эффективен в снижении артериального давления и уровня холестерина. В одном обзоре также отмечается, что чеснок через две и 24 недели улучшил контроль уровня сахара в крови у людей с диабетом 2 типа.
Тыква. Это крахмалистый овощ, содержащий мало калорий и хорошо насыщающий. Также в тыкве содержатся антиоксиданты, клетчатка, витамин С, калий, магний.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.