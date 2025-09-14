Жирная рыба и ещё шесть лучших продуктов для поддержания хорошей фигуры после 50 лет

Жирная рыба. Этот вид белка богат омега-3 жирными кислотами. Они уменьшают воспаление, улучшают здоровье мозга и сердца.

Греческий йогурт. Он содержит много белка, который нужен для сохранения мышц. Также в этом йогурте много кальция и витамина D (если он обогащён им). Покупайте обезжиренный греческий йогурт, в котором нет ароматизаторов или фруктов.

Яйца. Это полноценный источник белка и незаменимых аминокислот. Также яйца содержат холин, который важен для здоровья мозга, и витамин D.

Листовая зелень. Такая зелень содержит большое количество кальция, магния, витамина К, антиоксидантов, которые полезны для костей и сердца.