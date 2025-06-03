Жирная рыба и не только: какие продукты очистят вашу кожу естественным образом

Жирная рыба и не только: какие продукты очистят вашу кожу естественным образомВозьмите это себе на заметку
Жирная рыба. Жирные кислоты омега-3 в такой рыбе защищают кожу от воздействия солнечных лучей и уменьшают последствия некоторых кожных заболеваний. Было показано, что ежедневный приём добавок омега-3 снижает тяжесть симптомов атопического дерматита, а также индекс площади и тяжести псориаза (PASI). Среди примеров жирной рыбы - лосось, скумбрия, анчоусы, голубой тунец, сельдь, сардины, устрицы, моллюски.
Помидоры. Они содержат много антиоксидантов, которые могут способствовать здоровью кожи. Каротиноиды, например, помогают бороться с повреждением клеток кожи, связанным с ультрафиолетом. Было показано также, что добавки каротиноидов укрепляют барьер кожи.
Зелёный чай. Согласно одному обзору, этот чай защищает кожу от повреждения УФ-излучением. Исследователи при этом отметили, что для видимых улучшений состояния кожи может потребоваться более двух месяцев приёма добавок. Другие научные работы показали, что зелёный чай помогает в борьбе с акне, восстановлении целостности кожи, замедлении её старения.
Миндаль. Он содержит витамин Е, добавки которого полезны при атопическом дерматите. Согласно одному небольшому исследованию, ежедневное употребление миндаля уменьшает выраженность и ширину морщин.
Льняное семя. Жирные омега-3 кислоты в нём могут улучшить здоровье кожи. Добавки льняного масла связывают с уменьшением чувствительности кожи, её шероховатости, шелушения, улучшением увлажнения и гладкости. Также они помогают в заживлении ран.
Соя. Согласно многочисленным исследованиям, употребление изофлавонов, которые содержатся в соевых бобах, стимулирует выработку коллагена, защищает кожу от повреждений, связанных с окислительным стрессом, делает кожу более увлажнённой. Было обнаружено также, что добавки сои или её местное применение уменьшают появление морщин, помогают при некоторых кожных болезнях, в том числе при акне и экземе.
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