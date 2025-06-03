Жирная рыба и не только: какие продукты очистят вашу кожу естественным образом

Жирная рыба. Жирные кислоты омега-3 в такой рыбе защищают кожу от воздействия солнечных лучей и уменьшают последствия некоторых кожных заболеваний. Было показано, что ежедневный приём добавок омега-3 снижает тяжесть симптомов атопического дерматита, а также индекс площади и тяжести псориаза (PASI). Среди примеров жирной рыбы - лосось, скумбрия, анчоусы, голубой тунец, сельдь, сардины, устрицы, моллюски.

Помидоры. Они содержат много антиоксидантов, которые могут способствовать здоровью кожи. Каротиноиды, например, помогают бороться с повреждением клеток кожи, связанным с ультрафиолетом. Было показано также, что добавки каротиноидов укрепляют барьер кожи.

Зелёный чай. Согласно одному обзору, этот чай защищает кожу от повреждения УФ-излучением. Исследователи при этом отметили, что для видимых улучшений состояния кожи может потребоваться более двух месяцев приёма добавок. Другие научные работы показали, что зелёный чай помогает в борьбе с акне, восстановлении целостности кожи, замедлении её старения.