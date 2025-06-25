Жирная рыба и не только: лучшие продукты для здоровья суставов

Жирная рыба и не только: лучшие продукты для здоровья суставовДобавьте их в свой рацион
Жирная рыба. Она содержит большое количество омега-3 жирных кислот. Было обнаружено, что эти кислоты обладают сильным противовоспалительным действием. Фонд артрита рекомендует два-четыре раза в неделю съедать 85-170 г рыбы.
Ферментированные продукты. Примеры таких продуктов - это кефир, творог, комбуча, соленья, квашеная капуста, йогурт, хлеб на закваске. В ферментированной пище содержатся полезные пробиотические бактерии и грибки. За счёт этого они укрепляют иммунитет, уменьшают воспаление, снижают риск возникновения воспалительных заболеваний.
Фрукты и овощи. Для людей с артритом полезны цветные овощи. Они включают морковь, брокколи, тёмно-зелёные листовые овощи, помидоры, сладкий перец. Из фруктов с противовоспалительным действием можно выделить яблоки, ягоды, цитрусовые, косточковые фрукты.
Зелёный чай. В нём содержится вещество эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), которое обладает сильным противовоспалительным действием. Однако слишком большое количество сахара в чае может спровоцировать воспаление.
Полезные масла. Это оливковое, подсолнечное, кунжутное, арахисовое, масло авокадо. Многие из них входят в средиземноморскую диету, известную противовоспалительными свойствами.
Бобовые. Это хорошие источники белка, клетчатки, углеводов, также они содержат много питательных веществ. В состав бобовых входят пептиды, полифенолы и сапонины, которые отличаются антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Молочные продукты с низким содержанием жира. Согласно обзору 52 клинических исследований 2017 года, обезжиренные молочные продукты обладают противовоспалительным эффектом.
Орехи и семена. Это хорошие источники омега-3. Они помогают справиться с болью в суставах и воспалением, вызванным ревматоидным артритом и остеоартритом.
Специи и травы. Корица, чеснок, имбирь, куркума, шафран обладают антиоксидантными, противовоспалительными, противораковыми свойствами.
Цельное зерно. Цельные зёрна богаты клетчаткой. Она важна для здорового микробиома кишечника, сильной иммунной системы, контроля воспаления. Также диета, содержащая много цельных злаков, может помочь снизить уровень С-реактивного белка.
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