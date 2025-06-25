Жирная рыба и не только: лучшие продукты для здоровья суставов

Жирная рыба. Она содержит большое количество омега-3 жирных кислот. Было обнаружено, что эти кислоты обладают сильным противовоспалительным действием. Фонд артрита рекомендует два-четыре раза в неделю съедать 85-170 г рыбы.

Ферментированные продукты. Примеры таких продуктов - это кефир, творог, комбуча, соленья, квашеная капуста, йогурт, хлеб на закваске. В ферментированной пище содержатся полезные пробиотические бактерии и грибки. За счёт этого они укрепляют иммунитет, уменьшают воспаление, снижают риск возникновения воспалительных заболеваний.

Фрукты и овощи. Для людей с артритом полезны цветные овощи. Они включают морковь, брокколи, тёмно-зелёные листовые овощи, помидоры, сладкий перец. Из фруктов с противовоспалительным действием можно выделить яблоки, ягоды, цитрусовые, косточковые фрукты.

Зелёный чай. В нём содержится вещество эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), которое обладает сильным противовоспалительным действием. Однако слишком большое количество сахара в чае может спровоцировать воспаление.

Полезные масла. Это оливковое, подсолнечное, кунжутное, арахисовое, масло авокадо. Многие из них входят в средиземноморскую диету, известную противовоспалительными свойствами.