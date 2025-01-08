Жирную рыбу назвали одним из самых полезных для сердца продуктов

Жирную рыбу назвали одним из самых полезных для сердца продуктовВсего таких продуктов шесть
Жирная рыба. Лосось, скумбрия, сардины и консервированный тунец содержат полезные для сердца жирные кислоты омега-3. Эти вещества уменьшают воспаление, снижают артериальное давление и уровень триглицеридов. Всё это — ключевые компоненты для поддержания здоровья сердца, говорит Патрисия Баннан, магистр наук, сертифицированный диетолог. Она рекомендует на начальном этапе чередовать два вида жирной рыбы в еженедельном рационе.
Листовая зелень. Это тоже источник антиоксидантов, поддерживающих работу сердца, отмечает Лесли Бончи, спортивный диетолог из Питтсбурга, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог, член Американской ассоциации диетологов. Шпинат, кале, мангольд богаты калием, регулирующим артериальное давление, а также нитратами, улучшающими работу кровеносных сосудов. Также в этих продуктах много клетчатки и магния, связанных с лучшей работой сердца.
Бобовые. Баннан и Бончи сходятся во мнении, что бобовые — питательный источник энергии за счёт растворимой клетчатки, снижающей уровень холестерина. Они так эффективны, что одно исследование показало: люди, которые регулярно едят бобовые, реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями или ишемической болезнью сердца.
Оливковое масло. Этот продукт богат мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, которые борются с воспалением, снижают уровень «плохого» холестерина. Согласно исследованиям, рационы, в которых много оливкового масла, могут снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 16%, а риск диабета 2 типа на 22%.
Соевые продукты. Они содержат высококачественный белок и полезные для сердца изофлавоны. Это подтверждают научные исследования.
Цельное зерно. Если хочется углеводов — смело налегайте на продукты из 100% цельного зерна. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами. Эти вещества помогают снизить кровяное давление и уровень «плохого» холестерина, борются с воспалением.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.