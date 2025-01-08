Жирную рыбу назвали одним из самых полезных для сердца продуктов

Жирная рыба. Лосось, скумбрия, сардины и консервированный тунец содержат полезные для сердца жирные кислоты омега-3. Эти вещества уменьшают воспаление, снижают артериальное давление и уровень триглицеридов. Всё это — ключевые компоненты для поддержания здоровья сердца, говорит Патрисия Баннан, магистр наук, сертифицированный диетолог. Она рекомендует на начальном этапе чередовать два вида жирной рыбы в еженедельном рационе.

Листовая зелень. Это тоже источник антиоксидантов, поддерживающих работу сердца, отмечает Лесли Бончи, спортивный диетолог из Питтсбурга, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог, член Американской ассоциации диетологов. Шпинат, кале, мангольд богаты калием, регулирующим артериальное давление, а также нитратами, улучшающими работу кровеносных сосудов. Также в этих продуктах много клетчатки и магния, связанных с лучшей работой сердца.

Бобовые. Баннан и Бончи сходятся во мнении, что бобовые — питательный источник энергии за счёт растворимой клетчатки, снижающей уровень холестерина. Они так эффективны, что одно исследование показало: люди, которые регулярно едят бобовые, реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями или ишемической болезнью сердца.