Жирные кислоты омега-3 и омега-6 помогли защититься от рака

Новое исследование показало, что более высокие уровни омега-3 и омега-6 жирных кислот были связаны с более низким риском развития рака. Опубликованы результаты этой работы в International Journal of Cancer.

Люди, которые имели высокий уровень омега-3, отличались более низкими показателями заболеваемости раком толстой кишки, желудка и лёгких, более низкие показатели заболеваемости другими видами рака, связанными с пищеварительным трактом.