Жирные молочные продукты и другие «плохие» жиры, которые полезны для сердца

Масла из семян. В ходе научных исследований обнаружилось, что масла семян тоже хорошо влияют на здоровье сердца, даже по сравнению с оливковым. Масло канолы, к примеру, оказало гораздо лучшее влияние на общий холестерин, холестерин ЛПНП и соотношение общего холестерина к холестерину ЛПВП, если сравнивать его с другими растительными маслами.

Жирные молочные продукты. Для людей со здоровым уровнем холестерина употребление до 200 г молочных продуктов в день (как нежирных, так и жирных) может быть безвредным для сердца. Также исследования показали, что те, кто получал насыщенные жиры из сыра, йогурта или рыбы, а не из говядины или масла, в меньшей степени были склонны к развитию сердечных заболеваний.

В жирных молочных продуктах при этом есть кальций, который положительно влияет на сердце. Ещё в ферментированных молочных продуктах (йогурт, выдержанный сыр и кефир) содержатся пробиотики. Они полезны для кишечника, а здоровый кишечник благотворно сказывается на состоянии сердца. Но помните, что главное — умеренность.

Цельные яйца. Американская кардиологическая ассоциация утверждает, что можно съедать одно-два целых яйца в день. Важно при этом учитывать, с чем вы едите эти продукты. Лучшим вариантом будут оливковое масло и авокадо (из них вы получите ненасыщенные жиры) и овощи и фрукты (дают клетчатку).