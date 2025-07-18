Жирные закуски и не только: чего нужно избегать после 5 вечера при запоре

Жирные закуски и не только: чего нужно избегать после 5 вечера при запореВсего таких продуктов пять
Продукты с высоким содержанием жиров. При склонности к запорам лучше избегать сыра, полуфабрикатов или еды на вынос перед сном. Такая еда замедляет пищеварение, что может привести потом к трудностям с дефекацией. То же самое касается ореховой пасты вечером.
Алкоголь. Он действует как мочегонное, снижая уровень гормона, который помогает почкам удерживать воду. Это может привести к лёгкому обезвоживанию, вызывающему более твёрдый и сухой стул. Кроме того, употребление спиртного может нарушить сон. Об этом предупредил Михаил Якубов, доктор медицинских наук, сертифицированный гастроэнтеролог Манхэттенской гастроэнтерологической клиники.
Очищенные зерновые. Белый хлеб, белые макароны, белый рис и десерты могут стать приятным перекусом перед сном, но не при запоре. Дело в том, что такие продукты замедляют пищеварение и прохождение пищи по организму.
Закуски с высоким содержанием белка. Вместо протеиновых батончиков, печенья, крендельков, чипсов съешьте перед сном чиа-пудинг.
Молочные продукты. Йогурт, сыр, молоко способны вызвать запоры при чувствительности к лактозе или склонности к медленному пищеварению. В этих продуктах содержатся белки и жиры, которые дольше перевариваются, что может быть плохо при проблемах со стулом.
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