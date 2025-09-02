Жирный греческий йогурт назвали лучшим молочным продуктом для похудения

Содержит питательные вещества, способствующие похудению. Цельное молоко, основной ингредиент жирного греческого йогурта, играет в этом ключевую роль. Во многом это заслуга уникального состава молочного жира.

Хорошо насыщает. Жиры в составе йогурта замедляют пищеварение, благодаря чему пища дольше задерживается в желудке и вы едите в целом меньше. Процеженный (греческий) йогурт содержит натуральное сочетание быстро усваиваемого сывороточного белка и медленно перевариваемого казеина. Благодаря этому он отлично насыщает. Также йогурт богат биоактивными пептидами, которые подавляют аппетит.