Жиры и холестерин: как связаны показатели здоровья с болезнью Альцгеймера

Важно при этом, что у людей, имеющих самый низкий уровень "хорошего" холестерина, вероятность развития болезни Альцгеймера была ниже по сравнению с остальными участниками.

Было обнаружено, что увеличение на 1 единицу стандартного отклонения (SDU) концентрации малых плотных ЛПНП-Х (sdLDL-C) связано с увеличением риска возникновения болезни Альцгеймера на 21%. Малый плотный ЛПНП-Х (мЛПНП-Х) - тип "плохого" холестерина с более мелкими и плотными частицами, чем другие липопротеины низкой плотности. Считается, что он с большей вероятностью образует бляшки в артериях.

Кроме того, специалисты выяснили, что увеличение на 1 SDU концентрации ApoB48 (липопротеина, который переносит пищевой жир из кишечника в кровоток) связано с 22%-ным снижением вероятности развития болезни Альцгеймера.

В целом же учёные заключили, что более низкие концентрации "плохого" холестерина малой плотности (sdLDL-C) и более высокие концентрации ApoB48 связаны с меньшим риском возникновения болезни Альцгеймера. У людей, имеющих меньше "хорошего" холестерина (HDL-C), тоже было меньше шансов столкнуться с этим заболеванием по сравнению с остальными.

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