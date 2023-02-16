Жить в районе, где много заведений с фастфудом, опасно для здоровья. И вот почему

Жить в районе, где много заведений с фастфудом, опасно для здоровья. И вот почемуЭто стало известно в ходе недавнего исследования
Учёные недавно обнаружили, что люди, которые живут рядом с ресторанами быстрого питания, больше подвержены инсульту, чем все остальные. Особенно опасной ситуация становится, когда в районе проживания продаётся только фастфуд.
Фото: Jagran Josh
Как показало исследование, опубликованное в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, люди, проживающие в районах с лёгким доступом к нездоровой пище, больше подвержены инсульту. В ходе этого исследования специалисты использовали данные исследования здоровья и пенсионного обеспечения Мичиганского университета и Министерства сельского хозяйства США.
Оказалось, что те, кто живёт в районах с более лёгким доступом к вредной пище, на 13% чаще страдают от инсульта.
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Эксперт по питанию Джесси Федер рекомендует ограничиться покупкой фастфуда три-четыре раза в неделю. За счёт этого вы не так сильно навредите организму.
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