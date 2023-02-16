Жить в районе, где много заведений с фастфудом, опасно для здоровья. И вот почему

Как показало исследование, опубликованное в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, люди, проживающие в районах с лёгким доступом к нездоровой пище, больше подвержены инсульту. В ходе этого исследования специалисты использовали данные исследования здоровья и пенсионного обеспечения Мичиганского университета и Министерства сельского хозяйства США.

Оказалось, что те, кто живёт в районах с более лёгким доступом к вредной пище, на 13% чаще страдают от инсульта.