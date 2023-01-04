Зимой вас постоянно случайно бьёт током? Есть простые способы этого избежать

А чтобы убрать статическое электричество со свитера, нужна будет батарейка. Когда вы станете надевать либо снимать этот предмет одежды, потрите его батарейкой - со стороны положительного полюса. В этом случае статическое электричество будет уже передаваться проводнику батарейки.

Для снятия статического электричества с дверной ручки потрите о неё в направлении взад-вперёд монетку. Связано это с тем, что монеты способны поглощать статическое электричество.

В дополнение ко всему вышесказанному рекомендуется в зимнее время пить больше воды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.