Зимой вас постоянно случайно бьёт током? Есть простые способы этого избежать

Зимой вас постоянно случайно бьёт током? Есть простые способы этого избежатьМногие из нас сталкиваются с этой проблемой
Когда наступают холода, наши кожа и волосы становятся сухими. Из-за этого при прикосновении к одежде либо к дверной ручке можно ощутить удар током. Существует несколько способов избавиться от этой проблемы.
Фото: Phillip Adam
Если вы хотите в зимнее время забыть о проблеме со статическим электричеством, то используйте несколько предметов. Они наверняка найдутся у вас дома.
Прежде всего, мажьте кожу рук кремом. Он не только увлажнит, но и избавит от возможности удара током. Его можно наносить и на одежду, включая колготки, чтобы избавиться от статического электричества.
А чтобы убрать статическое электричество со свитера, нужна будет батарейка. Когда вы станете надевать либо снимать этот предмет одежды, потрите его батарейкой - со стороны положительного полюса. В этом случае статическое электричество будет уже передаваться проводнику батарейки.
Для снятия статического электричества с дверной ручки потрите о неё в направлении взад-вперёд монетку. Связано это с тем, что монеты способны поглощать статическое электричество.
В дополнение ко всему вышесказанному рекомендуется в зимнее время пить больше воды.
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