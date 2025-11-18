Змеи и ящерицы помогут найти способ лечения камней в почках и подагры у людей

Змеи и ящерицы помогут найти способ лечения камней в почках и подагры у людейОб этом говорится в новой статье, опубликованной в Журнале Американского химического общества
Люди выводят избыток избыток азота с мочой в виде мочевины, мочевой кислоты и аммиака. Рептилии же преобразуют некоторые из этих соединений в твёрдые вещества - ураты. Затем они выводятся через отверстие, называемое клоакой.
При этом слишком большое количество мочевой кислоты может привести к накоплению кристаллов в суставах (то есть к подагре) или в мочевыводящих путях (камни в почках).
Команда учёных использовала мощные микроскопы для изучения того, чем системы рептилий отличаются от систем людей. Оказалось, что питоны и мадагаскарские древесные удавы, состоящие из текстурированных сфер размером не более 0,0004 дюйма. Эти микросферы состоят из ещё более мелких кристаллов воды и мочевой кислоты. Было обнаружено, что мочевая кислота помогает перевести токсичный аммиак в более безопасную твёрдую форму.
Специалисты полагают, что мочевая кислота может играть такую же защитную роль у людей, но для подтверждения этого нужно провести больше исследований.
