Змеи и ящерицы помогут найти способ лечения камней в почках и подагры у людей

Люди выводят избыток избыток азота с мочой в виде мочевины, мочевой кислоты и аммиака. Рептилии же преобразуют некоторые из этих соединений в твёрдые вещества - ураты. Затем они выводятся через отверстие, называемое клоакой.

При этом слишком большое количество мочевой кислоты может привести к накоплению кристаллов в суставах (то есть к подагре) или в мочевыводящих путях (камни в почках).