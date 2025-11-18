Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 ноября 2025, 18:45
1 мин.

Змеи и ящерицы помогут найти способ лечения камней в почках и подагры у людей

Об этом говорится в новой статье, опубликованной в Журнале Американского химического общества
Рептилии, как недавно обнаружили учёные, кристаллизуют свои отходы, чтобы экономить жидкость. Это открытие поможет в будущем создать новые способы лечения заболеваний человека, связанных с накоплением мочевой кислоты.
© Medical Xpress

Люди выводят избыток избыток азота с мочой в виде мочевины, мочевой кислоты и аммиака. Рептилии же преобразуют некоторые из этих соединений в твёрдые вещества - ураты. Затем они выводятся через отверстие, называемое клоакой.

При этом слишком большое количество мочевой кислоты может привести к накоплению кристаллов в суставах (то есть к подагре) или в мочевыводящих путях (камни в почках).

© Kevin Schager/Alamy Stock Photo

Команда учёных использовала мощные микроскопы для изучения того, чем системы рептилий отличаются от систем людей. Оказалось, что питоны и мадагаскарские древесные удавы, состоящие из текстурированных сфер размером не более 0,0004 дюйма. Эти микросферы состоят из ещё более мелких кристаллов воды и мочевой кислоты. Было обнаружено, что мочевая кислота помогает перевести токсичный аммиак в более безопасную твёрдую форму.

Специалисты полагают, что мочевая кислота может играть такую же защитную роль у людей, но для подтверждения этого нужно провести больше исследований.

