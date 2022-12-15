Знали ли вы, что синдром разбитого сердца действительно существует? Вот в чём особенность этой болезни

Знали ли вы, что синдром разбитого сердца действительно существует? Вот в чём особенность этой болезниОб этом рассказал кардиолог
Самые первые случаи так называемого синдрома разбитого сердца стали возникать в 1990 году в Японии. Люди поступали в больницы с подозрением на сердечный приступ, но это была какая-то другая болезнь.
Фото: Ochsner Health
От сердечного приступа «сидром разбитого сердца» отличается несколькими признаками. Во-первых, у человека могут результаты анализов указывать на инфаркт, но закупорки сосудов при этом нет. Кроме того, сердце при сокращении принимает необычную форму: форму горшка с узким горлышком (см. ниже).
Также специалисты при исследовании этого синдрома заметили, что в основном с ним сталкивались женщины. Хотя сердечно-сосудистые заболевания распространены больше среди мужчин.
Наконец, что очень необычно, многие пациенты в итоге полностью выздоравливали без признаков повреждения сердца.
По-другому «синдром разбитого сердца» называется синдромом Такоцубо. Встречается он довольно редко. Так, из всех людей, которые поступают в отделение неотложной помощи, он оказывается только у 3 %.
Риск повторного приступа этого заболевания выше у тех, кто уже с ним сталкивался. Второй раз происходит приступ примерно у 10–15 % людей.
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