Знали ли вы, что синдром разбитого сердца действительно существует? Вот в чём особенность этой болезни

Также специалисты при исследовании этого синдрома заметили, что в основном с ним сталкивались женщины. Хотя сердечно-сосудистые заболевания распространены больше среди мужчин.

Наконец, что очень необычно, многие пациенты в итоге полностью выздоравливали без признаков повреждения сердца.

По-другому «синдром разбитого сердца» называется синдромом Такоцубо. Встречается он довольно редко. Так, из всех людей, которые поступают в отделение неотложной помощи, он оказывается только у 3 %.

Риск повторного приступа этого заболевания выше у тех, кто уже с ним сталкивался. Второй раз происходит приступ примерно у 10–15 % людей.

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