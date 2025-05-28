Золотое молоко назвали лучшим вечерним напитком для кишечника

И есть несколько причин, почему это так

В кишечнике находится примерно 70% иммунной системы. Также он влияет на настроение, вес, работу мозга и пищеварения. Один из способов улучшить здоровье кишечника - это выпить вечером золотое молоко.