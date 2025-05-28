Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 мая 2025, 21:00
1 мин.

Золотое молоко назвали лучшим вечерним напитком для кишечника

И есть несколько причин, почему это так
В кишечнике находится примерно 70% иммунной системы. Также он влияет на настроение, вес, работу мозга и пищеварения. Один из способов улучшить здоровье кишечника - это выпить вечером золотое молоко.
Золотое молоко назвали лучшим вечерним напитком для кишечника
© Ölmühle Solling

Золотое молоко представляет собой кремовую смесь куркумы, имбиря, корицы и молока без лактозы. По словам диетолога Кары Хохрайтер, этот напиток одновременно питает и успокаивает желудок.

Противовоспалительные вещества. Главный ингредиент золотого молока - куркума. Исследования показывают, что куркумин (основное активное соединение в куркуме) уменьшает воспаление слизистой оболочки кишечника и защищает от воспалительного заболевания кишечника. При этом чёрный перец улучшает усвоение куркумина.

Поддержание моторики кишечника. Имбирь способствует опорожнению желудка, улучшению моторики кишечника, минимизации расстройства пищеварения.

Золотое молоко назвали лучшим вечерним напитком для кишечника
© Photographer: Kelsey Hansen, Food Stylist: Holly Dreesman, Prop Stylist: Breanna Ghazali. EatingWell design

Помощь в дефекации. Молоко и его растительные заменители помогают поддерживать баланс жидкости в организме. Некоторые считают также, что куркума оказывает мягкое слабительное действие и полезна для уменьшения симптомов синдрома раздражённого кишечника (в том числе запоров).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.