Золотое молоко назвали лучшим вечерним напитком для кишечника

Золотое молоко назвали лучшим вечерним напитком для кишечникаИ есть несколько причин, почему это так
Золотое молоко представляет собой кремовую смесь куркумы, имбиря, корицы и молока без лактозы. По словам диетолога Кары Хохрайтер, этот напиток одновременно питает и успокаивает желудок.
Противовоспалительные вещества. Главный ингредиент золотого молока - куркума. Исследования показывают, что куркумин (основное активное соединение в куркуме) уменьшает воспаление слизистой оболочки кишечника и защищает от воспалительного заболевания кишечника. При этом чёрный перец улучшает усвоение куркумина.
Поддержание моторики кишечника. Имбирь способствует опорожнению желудка, улучшению моторики кишечника, минимизации расстройства пищеварения.
Помощь в дефекации. Молоко и его растительные заменители помогают поддерживать баланс жидкости в организме. Некоторые считают также, что куркума оказывает мягкое слабительное действие и полезна для уменьшения симптомов синдрома раздражённого кишечника (в том числе запоров).
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