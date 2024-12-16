Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 декабря 2024, 18:45
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Зубной камень, кариес и болезни дёсен: к чему приведёт отказ от чистки зубов на год

Или, например, на неделю
Давно известно, что чистить зубы нужно два раза в день. Да, бывают ситуации, когда мы пропускаем эту процедуру, но происходить это должно максимально редко. Иначе возникнут проблемы со здоровьем.
Зубной камень, кариес и болезни дёсен: к чему приведёт отказ от чистки зубов на год
© wayhomestudio

Когда мы жуём что-то сладкое или крахмалистое, бактерии во рту начинают вырабатывать кислоты, атакующие зубную эмаль. Предотвратить это можно при помощи чистки зубов. Но что, если её не будет неделю или даже год?

Уже спустя пару дней без чистки зубов начнёт образовываться налёт. А к концу недели он превратится в зубной камень, который уже невозможно будет убрать самостоятельно. Может также появиться неприятный запах изо рта, воспаление и кровоточивость дёсен. Если же у вас есть какие-то проблемы с зубами, то ситуация лишь усугубится.

Зубной камень, кариес и болезни дёсен: к чему приведёт отказ от чистки зубов на год
© brgfx

Если же провести без чистки зубов год, то весь налёт в полости рта превратится в зубной камень. Это отличная среда для кариеса, гингивита и пародонтита. Что касается кариеса, то он может вызвать пульпит и зуб уже будет не спасти: придётся удалять.

Гингивит и пародонтит — заболевания, связанные с дёснами. Они приводят к их воспалению, кровоточивости. В худшем же случае вас ждёт расшатывание и выпадение зубов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.