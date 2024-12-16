Зубной камень, кариес и болезни дёсен: к чему приведёт отказ от чистки зубов на год

Когда мы жуём что-то сладкое или крахмалистое, бактерии во рту начинают вырабатывать кислоты, атакующие зубную эмаль. Предотвратить это можно при помощи чистки зубов. Но что, если её не будет неделю или даже год?

Уже спустя пару дней без чистки зубов начнёт образовываться налёт. А к концу недели он превратится в зубной камень, который уже невозможно будет убрать самостоятельно. Может также появиться неприятный запах изо рта, воспаление и кровоточивость дёсен. Если же у вас есть какие-то проблемы с зубами, то ситуация лишь усугубится.