Зубной камень, кариес и болезни дёсен: к чему приведёт отказ от чистки зубов на год

Зубной камень, кариес и болезни дёсен: к чему приведёт отказ от чистки зубов на годИли, например, на неделю
Когда мы жуём что-то сладкое или крахмалистое, бактерии во рту начинают вырабатывать кислоты, атакующие зубную эмаль. Предотвратить это можно при помощи чистки зубов. Но что, если её не будет неделю или даже год?
Уже спустя пару дней без чистки зубов начнёт образовываться налёт. А к концу недели он превратится в зубной камень, который уже невозможно будет убрать самостоятельно. Может также появиться неприятный запах изо рта, воспаление и кровоточивость дёсен. Если же у вас есть какие-то проблемы с зубами, то ситуация лишь усугубится.
Если же провести без чистки зубов год, то весь налёт в полости рта превратится в зубной камень. Это отличная среда для кариеса, гингивита и пародонтита. Что касается кариеса, то он может вызвать пульпит и зуб уже будет не спасти: придётся удалять.
Гингивит и пародонтит — заболевания, связанные с дёснами. Они приводят к их воспалению, кровоточивости. В худшем же случае вас ждёт расшатывание и выпадение зубов.
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