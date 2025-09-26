Зверобой и ещё три пищевых добавки, которые нельзя принимать вместе с лекарствами от давления

Зверобой и ещё три пищевых добавки, которые нельзя принимать вместе с лекарствами от давленияВозьмите это себе на заметку
Женьшень. Одно небольшое исследование 2018 года показало, что женьшень не влияет на препарат от давления козаар (лозартан), а в других научных работах отмечается, что он может взаимодействовать с диуретиком лазиксом (фуросемидом).
Корень солодки. В его состав входит глицирризиновая кислота (ГК), которая может вызвать серьёзные побочные эффекты у людей с гипертонией. Даже 100 мг этого вещества в день повышают давление. Также корень солодки может снизить эффективность препаратов для лечения артериальной гипертензии, повысить риск возникновения побочных эффектов.
Зверобой. Он ослабляет действие многих лекарств, в том числе нифедипина, талинолола, верелана (верапамила).
Зелёный чай. Согласно исследованию 2020 года, чашка этого чая ухудшает усвоение организмом надолола - препарата от артериальной гипертензии. То же самое касается лизиноприла.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.