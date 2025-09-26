Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 сентября 2025, 21:00
Зверобой и ещё три пищевых добавки, которые нельзя принимать вместе с лекарствами от давления

Возьмите это себе на заметку
Гипертония встречается довольно часто. Ей страдают более миллиарда человек во всём мире. Лечить повышенное кровяное давление необходимо для снижения риска развития болезней сердца и инсульта. При этом некоторые БАДы могут взаимодействовать с препаратами от давления и приводить к опасным для здоровья последствиям.
Женьшень. Одно небольшое исследование 2018 года показало, что женьшень не влияет на препарат от давления козаар (лозартан), а в других научных работах отмечается, что он может взаимодействовать с диуретиком лазиксом (фуросемидом).

Корень солодки. В его состав входит глицирризиновая кислота (ГК), которая может вызвать серьёзные побочные эффекты у людей с гипертонией. Даже 100 мг этого вещества в день повышают давление. Также корень солодки может снизить эффективность препаратов для лечения артериальной гипертензии, повысить риск возникновения побочных эффектов.

Зверобой. Он ослабляет действие многих лекарств, в том числе нифедипина, талинолола, верелана (верапамила).

Зелёный чай. Согласно исследованию 2020 года, чашка этого чая ухудшает усвоение организмом надолола - препарата от артериальной гипертензии. То же самое касается лизиноприла.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.