Зверобой и не только: учёные выяснили, какие добавки помогают при депрессии

Также учёные обнаружили, что ряд добавок имеют ограниченные доказательства эффективности, но положительный эффект от них возможен. Это фолиевая кислота, лаванда, цинк, триптофан, мелисса, родиола.

Исследования показали, что шафран и зверобой регулируют уровень серотонина и дофамина (эти гормоны связаны с депрессией). Рецепторы витамина D расположены в нескольких частях мозга, которые важны при развитии депрессии, а пробиотики - это вещества, которые полезны для кишечника и одновременно для мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.