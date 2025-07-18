Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 июля 2025, 01:30
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Зверобой и не только: учёные выяснили, какие добавки помогают при депрессии

Вот что показало новое исследование
Специалисты из Великобритании изучили несколько сотен клинических испытаний, в которых оценивалась эффективность 64 различных видов безрецептурных пищевых добавок в лечении депрессии. Выяснилось, что превосходили плацебо только четыре.
Зверобой и не только: учёные выяснили, какие добавки помогают при депрессии
© Shutterstock

В рамках новой научной работы эксперты рассмотрели 209 исследований, посвящённых магнию, фолиевой кислоте, корице, витамину С, пребиотикам и множеству других добавок. Было обнаружено, что омега-3 жирные кислоты не превзошли плацебо в лечении депрессии. В то же время зверобой, шафран, пробиотики и витамин D оказались эффективными.

Зверобой и не только: учёные выяснили, какие добавки помогают при депрессии
© Javier Zayas Photography / Getty Images

Также учёные обнаружили, что ряд добавок имеют ограниченные доказательства эффективности, но положительный эффект от них возможен. Это фолиевая кислота, лаванда, цинк, триптофан, мелисса, родиола.

Исследования показали, что шафран и зверобой регулируют уровень серотонина и дофамина (эти гормоны связаны с депрессией). Рецепторы витамина D расположены в нескольких частях мозга, которые важны при развитии депрессии, а пробиотики - это вещества, которые полезны для кишечника и одновременно для мозга.

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