10 лучших смартфонов дешевле 25 тысяч рублей

На случай, если вы выбираете, что купить в 2022 году

Эксперт YouTube-канала «Польза NET» перечислил 10 самых качественных смартфонов, которые вы можете приобрести сегодня за менее чем 25 тысяч рублей. Возможно, какие-то модели вас удивят.