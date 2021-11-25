10 необычных оформлений камер в современных смартфонах

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10 необычных оформлений камер в современных смартфонахПеречислил ведущий YouTube-канала Mobiltelefon.ru
На канале Mobiltelefon.ru назвали 10 самых нетипичных объективов, которыми оснащены новейшие модели смартфонов.
Ведущий канала Евгений Макаров рассказал, в каких современных мобильных устройствах установлены самые странные и необычные камеры. Всего в список вошли 13 моделей.
- Oppo Find X3 Pro. Отличается наличием камеры-микроскопа. Приближать этот объектив может в 30 и 60 раз.
- Ulefone Armor 9, Blackview BV9800 Pro. Имеют тепловизор. Поэтому вы можете сразу же определить, к примеру, какой из предметов на кухне нагрет сильнее.
- Камера ночного видения. Установлена в смартфоне Lumigon T3. Правда, по словам Евгения, практического смысла в этой камере особо нет.
- Видеорегистратор. Находится в Lenovo Z6 Pro. Правда, по качеству видео получаются очень плохими: с низким уровнем детализации, множеством пересветов, без стабилизации.
- Сверхширокоугольная камера. Представлена в модели Crosscall Trekker-X4. Угол захвата у неё составляет 170 градусов.
Была ещё попытка у компании ProTruly создать смартфон с камерами с углом захвата в 360 градусов.
- Рентген. Имелся такой объектив на OnePlus 8 Pro. Правда, позже компания выпустила обновления, где эта функция оказалась заблокирована.
- Трёхмерная камера. Мало кто знает, но она реализована в Meizu 18 Pro. То есть камера показывает расстояние до объектов.
- Мультикамера. Пример - Nokia 9 PureView. На задней панели у этого смартфона представлен набор из шести камер. Популярной такая модель не стала из-за того, что на одно фото могло уйти 20 секунд, а также из-за качества снимков.
- ИК-спектрометр. Был такой модуль у ChangHong H2. Устройство определяло химический состав продуктов и давало возможность понять, подделка лежит перед вами или нет. Правда, воплощён в жизнь этот проект не был.
- Подвижный модуль. Подобными модулями оснащены Samsung Galaxy A80, Asus Zenfone 7 Flip и многие другие аппараты. И лишь только Asus собирается продолжать использовать такую технологию: в 2022 году появится Zenfone 9 Flip.
Источник: Mobiltelefon.ru