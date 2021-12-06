11 способов получить качественное фото на камеру смартфона

Сейчас камеры телефонов стали гораздо совершеннее. При этом если соблюдать несколько правил, то можно получать качественные фотографии даже если у вас самый простой Android-смартфон.

Протрите объектив. Иногда мутные фото получаются именно из-за этого. Особенно это касается фронтальной камеры.

Следите за фокусировкой. Сейчас автофокус на телефонах стал работать лучше. Тем не менее проверьте при съёмке, что нужный вам объект находится в фокусе. На многих смартфонах можно просто коснуться экрана в необходимом месте, и фокус будет расположен именно там. Если сфокусироваться аппарат не может, немного отойдите от предмета, который вы собираетесь фотографировать. Также на большинстве мобильных устройств есть режим портрета с размытием заднего фона.

Продумайте расположение объектов на снимке. Подумайте, как должны располагаться нужные предметы на фотографии и что вы хотите сказать своим снимком.

Обращайте внимание на солнечный свет. Важно учесть, где находится солнце на фото и не засвечиваются ли из-за него какие-либо объекты. Посмотрите, куда падают тени от предметов или людей, и решите, с какой стороны лучше делать фотографию.

Подумайте о вспышке. Чаще всего снимки без неё получаются более удачными, даже если они делаются при недостаточном освещении. Однако есть случаи, когда вспышку использовать имеет смысл: например, при дневном свете, если объект находится в тени, или в темноте, если нужно сделать селфи.