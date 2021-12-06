11 способов получить качественное фото на камеру смартфона

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11 способов получить качественное фото на камеру смартфонаПричём не важно, Android у вас или iPhone
Редактор портала Pocket-lint рассказал, как можно даже на самую простую камеру мобильного делать хорошие снимки.
Сейчас камеры телефонов стали гораздо совершеннее. При этом если соблюдать несколько правил, то можно получать качественные фотографии даже если у вас самый простой Android-смартфон.
- Протрите объектив. Иногда мутные фото получаются именно из-за этого. Особенно это касается фронтальной камеры.
- Следите за фокусировкой. Сейчас автофокус на телефонах стал работать лучше. Тем не менее проверьте при съёмке, что нужный вам объект находится в фокусе. На многих смартфонах можно просто коснуться экрана в необходимом месте, и фокус будет расположен именно там. Если сфокусироваться аппарат не может, немного отойдите от предмета, который вы собираетесь фотографировать. Также на большинстве мобильных устройств есть режим портрета с размытием заднего фона.
- Продумайте расположение объектов на снимке. Подумайте, как должны располагаться нужные предметы на фотографии и что вы хотите сказать своим снимком.
- Обращайте внимание на солнечный свет. Важно учесть, где находится солнце на фото и не засвечиваются ли из-за него какие-либо объекты. Посмотрите, куда падают тени от предметов или людей, и решите, с какой стороны лучше делать фотографию.
- Подумайте о вспышке. Чаще всего снимки без неё получаются более удачными, даже если они делаются при недостаточном освещении. Однако есть случаи, когда вспышку использовать имеет смысл: например, при дневном свете, если объект находится в тени, или в темноте, если нужно сделать селфи.
- Следите, чтобы смартфон находился в устойчивом положении. Хотя при этом у многих смартфонов есть функция оптической стабилизации, всё же лучше всего при съёмке держать аппарат двумя руками или поставить его на какую-либо поверхность. Есть вариант также использовать гибкий штатив для мобильных.
- Используйте ночной режим. Это позволит получить более качественное фото за счёт обработки снимка смартфоном.
- Используйте все объективы смартфона. Изучите, какими возможностями обладают остальные камеры телефона, помимо основной. Сейчас во многих устройствах есть широкоугольный объектив, макрообъектив и пр. Если вы будете знать, на что способен ваш смартфон, то сможете получить наилучший результат.
- Обратитесь к приложениям. Google Фото, Apple Photos, Snapseed, Photoshop Express помогут быстро обработать фото нужным образом. Например, уменьшить или увеличить яркость, снизить контраст и т.п.
- Не делайте фото в приложении. Если вы хотите сделать снимок, чтобы добавить его в Instagram, то не нужно фотографировать через само приложение. Дело в том, что в данном случае получаются снимки по качеству хуже, так как используются не все возможности и функции смартфона: например, упускаются такие вещи, как ночной режим, выбор объектива и т.п. Лучше всего сделать фото через «Камеру», а после этого загрузить его на необходимую платформу.
- Откажитесь от съёмки видео в вертикальном положении. Подобные видео нужны только тогда, когда вы хотите снять Stories в Instagram. В остальных случаях смотреться оно будет как на смартфоне, так и, например, на мониторе не очень хорошо.
Источник: Pocket-lint