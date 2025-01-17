18 смартфонов сравнили по качеству портретных фото

Эксперты протестировали 18 моделей смартфона сначала днём, при хорошем освещении, затем в помещении и наконец при слабом освещении. Примеры некоторых снимков — ниже.

Дневные фотографии хуже всего получились на Nubia Z70 Ultra, хотя дизайн камеры у этого смартфона очень привлекательный.

При этом ведущий был впечатлён Poco X7 и немного разочарован Pixel 9 Pro.

В третьем раунде все устройства, которые не имеют 3-кратного зума в портретном режиме, не участвовали. Среди них Nothing Phone 2A и даже Pixel 9 Pro. До этого этапа дошли в итоге Magic 6 Pro, Galaxy S24 FE, Vivo X200, Vivo X200 Pro Mini, Vivo X200 Pro, Nubia Z70 Ultra, Xiaomi 14T Pro, OPPO Find X8, OPPO Find X8 Pro, OnePlus 13.