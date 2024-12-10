4 ГБ минимум и 8 ГБ для энтузиастов: эксперт об оперативной памяти смартфона

4 ГБ минимум и 8 ГБ для энтузиастов: эксперт об оперативной памяти смартфонаВот как не ошибиться с выбором характеристик
То, насколько быстро работает ваш смартфон, зависит как от объёма оперативной памяти, так и от её типа. Сегодня в основном встречаются такие чипы ОЗУ, как LPDDR4x (является стандартом для большей части смартфонов) и LPDDR5 (более актуальный формат, в основном стоит в флагманах).
Минимальное количество оперативной памяти на сегодня, которое позволит комфортно пользоваться смартфоном, — это 4 ГБ. Подобные устройства справятся с соцсетями, мессенджерами. Однако если вы откроете несколько вкладок в браузере или начнёте одновременно пользоваться двумя приложениями, то телефон начнёт тормозить.
Оптимальным объёмом ОЗУ для большинства из нас на сегодня станет 6 ГБ. Такие смартфоны отлично будут работать и с несколькими приложениями одновременно.
Если вы любите поиграть в игры или пользуетесь какими-то тяжёлыми приложениями типа редакторов фото и видео, то лучший вариант — брать смартфон с 8 ГБ оперативной памяти.
12 ГБ оперативной памяти нужно, если вы редактируете видео в 4К, играете в очень требовательные игры либо пользуетесь смартфоном как рабочей станцией. В большинстве же случаев такой объём ОЗУ — избыточен.
Брать смартфон с большим объёмом оперативной памяти не всегда разумно. Всё потому, что устройство с 12 ГБ ОЗУ потребляет больше энергии, а значит, и заряжать его приходится чаще. Также бывает, что производители экономят на каких-то более значимых компонентах, устанавливая 12 или 16 ГБ ОЗУ. Например, на процессоре или аккумуляторе. В результате смартфон может работать медленно или быстрее разряжаться.