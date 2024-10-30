5700 мАч и маленькая диагональ: Vivo X200 Pro mini назвали лучшим компактным Android-смартфоном

Комплект поставки у китайской версии X200 Pro Mini такой же, как у Х200 Pro: зарядка на 90 Вт, кабель, силиконовый чехол, плёнка на экране. При этом диагональ экрана здесь - 6,3 дюйма. Однако новинка по габаритам получилась меньше, чем Pixel 9, и чуть больше S24. Рамки у X200 Pro Mini тоже очень тонкие.

Сканер отпечатков на X200 Pro Mini стоит оптический. Работает он быстро, но всё же хотелось бы видеть ультразвуковой. По звучанию сильно мини-версия не отличается от старших моделей. То же самое касается вибромотора: он не хуже, чем на Х200 Pro.

Что касается экрана, то у X200 Pro Mini есть поддержка LTPO. Пиковая яркость дисплея составляет 2800 нит, с ШИМом проблем тоже не будет.

Железо на новинке стоит тоже флагманское. Это Dimensity 9400. Доступны конфигурации с 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ или 1 ТБ внутренней памяти. Результаты тестирования смартфона - ниже.

Аккумулятор на X200 Pro Mini стоит ёмкостью 5700 мА*ч. Вы получите 9,5 часов работы экрана. Заряжается смартфон до 100% за 50 минут. Есть также поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт, реверсивной зарядки.

Основной модуль у X200 Pro Mini такой же, как у X200 Pro. Ультраширик с автофокусом, а вот телевик попроще. Примеры фотографий - ниже. Что касается видеосъёмки, то новинка может записывать видео максимум в 4К 60 к/с, есть портретное видео в 1080p, которое получается на уровне X200 Pro. Правда, у последнего есть возможность снимать видео с последующей цветокоррекцией в отличие от Mini-версии.

По части связи нужно иметь в виду, что у X200 Pro Mini нет 20-го бэнда (LTE Band 20). Но присутствует бесконтактная оплата.