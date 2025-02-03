6 и 128 ГБ: назван минимальный объём памяти для смартфона в 2025 году

Опубликовано 03 февраля 2025, 04:301 мин.
6 и 128 ГБ: назван минимальный объём памяти для смартфона в 2025 годуОб этом важно знать при покупке
С каждым годом наши смартфоны становятся всё мощнее, а приложения на них занимают всё больше памяти. Но сколько нужно её сейчас для комфортного пользования гаджетом?
Если вы хотите без особых проблем пользоваться смартфоном в 2025 году, то вам понадобится минимум 6 ГБ оперативной памяти. Однако если вы активно используете гаджет для работы с мультимедиа, игр или вам нужна многозадачность — берите аппарат с 8 ГБ ОЗУ или больше.
Что касается объёма постоянной памяти, то это минимум 128 ГБ. При этом если вы любите снимать видео, фотографировать или скачивать много разного контента — присмотритесь к моделям с 256 ГБ внутренней памяти или больше. Особенно важно это для тех, кто работает с мультимедиа или пользуется телефоном для работы.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова