6 и 128 ГБ: назван минимальный объём памяти для смартфона в 2025 году

Что касается объёма постоянной памяти, то это минимум 128 ГБ. При этом если вы любите снимать видео, фотографировать или скачивать много разного контента — присмотритесь к моделям с 256 ГБ внутренней памяти или больше. Особенно важно это для тех, кто работает с мультимедиа или пользуется телефоном для работы.