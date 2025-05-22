9 флагманских смартфонов 2025 г. сравнили по ночным фото

Фото заката у всех смартфонов получаются разные по балансу белого. С точки зрения деталей Vivo X200 Ultra показал себя лучше S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max, Honor Magic 7 Pro, Huawei Mate 70 Pro, Oppo Find X8 Ultra, OnePlus 13, Pixel 9 Pro XL. Максимально близки по детализации оказались Vivo и Xiaomi. При этом у Vivo и больше обработки на снимках.

Среди флагманов в целом меньше всего деталей на снимках у OnePlus 13.

В вечернее время ситуация была примерно такой же. Более детализированные фото - на Vivo, а на остальных с этим похуже. Хотя, например, iPhone оказался примерно наравне по деталям, а вот баланс белого у него работает не очень. Близок по детализации к Vivo был и Oppo.