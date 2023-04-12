А ведь у него водозащита и сложные камеры! Samsung Galaxy A54 получил 8.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

Эксперт YouTube-канала PBKreviews рассказал, насколько просто будет починить Samsung Galaxy A54 5G, если какие-то запчасти у него выйдут из строя. Для этого он полностью разобрал смартфон.

Сразу после снятия задней панели вам нужно будет открутить 16 винтиков. Для замены экрана необходимо будет снять нижнюю пластину, которая прикручена к динамику, снять сам узел динамика. Далее нужно отсоединить гибкий экранный кабель и заменить дисплей.