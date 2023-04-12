А ведь у него водозащита и сложные камеры! Samsung Galaxy A54 получил 8.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

А ведь у него водозащита и сложные камеры! Samsung Galaxy A54 получил 8.5 баллов из 10 за ремонтопригодностьЭксперт полностью разобрал этот смартфон
В одном из выпусков на YouTube-канале PBKreviews специалист сервисного центра оценил по ремонтопригодности новый Galaxy A54. И смартфон оказался очень неплох.
Фото: Mobiledrop
Эксперт YouTube-канала PBKreviews рассказал, насколько просто будет починить Samsung Galaxy A54 5G, если какие-то запчасти у него выйдут из строя. Для этого он полностью разобрал смартфон.
Сразу после снятия задней панели вам нужно будет открутить 16 винтиков. Для замены экрана необходимо будет снять нижнюю пластину, которая прикручена к динамику, снять сам узел динамика. Далее нужно отсоединить гибкий экранный кабель и заменить дисплей.
Извлечь батарею из смартфона поможет специальный «язычок».
Вывод
В целом Samsung Galaxy A54 5G получил 8,5 баллов из 10 возможных за ремонтопригодность. 1,5 балла из 2 эксперт при этом дал за такие пункты, как расположение внутренних элементов и время на ремонт; простота замены экрана; простота замены остальных деталей.
Напомним, Samsung Galaxy A54 получил водозащиту стандарта IP67, то есть смартфон гарантированно не пропустит воду, если будет полчаса лежать на глубине до 1 м.
А основная камера Galaxy A54 — 50 Мп сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией. Такую же основную камеру устанавливают в смартфоны Xiaomi 12, Realme GT Neo 3, OnePlus 9 RT, Huawei Mate 50 Pro и многие другие.