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22:12, 14 марта 2023
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Айфон против китайского люкса: сравнение скорости 14 Pro Max и Vivo X80

Какой флагман будет быстрее?

На YouTube-канале Tech Reason сравнили по скорости открытия игр и приложений iPhone 14 Pro Max и Vivo X80. Какой смартфон мощнее?

Айфон против китайского люкса: сравнение скорости 14 Pro Max и Vivo X80

Фото: Tech Reason

Какой смартфон лучше взять, если для вас важна скорость работы: Vivo X80 или iPhone 14 Pro Max? На Vivo стоит процессор Dimensity 9000 с 12 ГБ ОЗУ, на iPhone - А16 с 6 ГБ оперативной памяти.

Запустился из двух смартфонов быстрее iPhone. И разница была в скорости довольно ощутимой: 4-5 секунд.

Набиратель номера в обоих случаях открылся практически одновременно, как и настройки.

Игры тоже открывались в основном с одной и той же скоростью. Среди них - Candy Crush Saga, Pin Out, Temple Run 2, PUBG и др. При этом Subway Surfers первой загрузилась на Vivo.

Айфон против китайского люкса: сравнение скорости 14 Pro Max и Vivo X80

Tech Reason

А вот Instagram* запустился быстрее на Vivo. То же самое касается Twitter, Zedge.

Приложение камеры чуть быстрее открылось на iPhone 14 Pro Max. Загружал веб-страницы быстрее, однако, Vivo X80.

Вывод

Чуть быстрее iPhone 14 Pro Max по сравнению с Vivo X80 оказывается лишь в играх. Системные же приложения оба смартфона загружают с примерно одинаковой скоростью.

**принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.*

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