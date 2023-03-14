Айфон против китайского люкса: сравнение скорости 14 Pro Max и Vivo X80

Айфон против китайского люкса: сравнение скорости 14 Pro Max и Vivo X80Какой флагман будет быстрее?
На YouTube-канале Tech Reason сравнили по скорости открытия игр и приложений iPhone 14 Pro Max и Vivo X80. Какой смартфон мощнее?
Фото: Tech Reason
Какой смартфон лучше взять, если для вас важна скорость работы: Vivo X80 или iPhone 14 Pro Max? На Vivo стоит процессор Dimensity 9000 с 12 ГБ ОЗУ, на iPhone - А16 с 6 ГБ оперативной памяти.
Запустился из двух смартфонов быстрее iPhone. И разница была в скорости довольно ощутимой: 4-5 секунд.
Набиратель номера в обоих случаях открылся практически одновременно, как и настройки.
Игры тоже открывались в основном с одной и той же скоростью. Среди них - Candy Crush Saga, Pin Out, Temple Run 2, PUBG и др. При этом Subway Surfers первой загрузилась на Vivo.
Tech Reason
А вот Instagram* запустился быстрее на Vivo. То же самое касается Twitter, Zedge.
Приложение камеры чуть быстрее открылось на iPhone 14 Pro Max. Загружал веб-страницы быстрее, однако, Vivo X80.
Вывод
Чуть быстрее iPhone 14 Pro Max по сравнению с Vivo X80 оказывается лишь в играх. Системные же приложения оба смартфона загружают с примерно одинаковой скоростью.
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