Айфон против китайского люкса: сравнение скорости 14 Pro Max и Vivo X80

Какой смартфон лучше взять, если для вас важна скорость работы: Vivo X80 или iPhone 14 Pro Max? На Vivo стоит процессор Dimensity 9000 с 12 ГБ ОЗУ, на iPhone - А16 с 6 ГБ оперативной памяти.

Запустился из двух смартфонов быстрее iPhone. И разница была в скорости довольно ощутимой: 4-5 секунд.

Набиратель номера в обоих случаях открылся практически одновременно, как и настройки.

Игры тоже открывались в основном с одной и той же скоростью. Среди них - Candy Crush Saga, Pin Out, Temple Run 2, PUBG и др. При этом Subway Surfers первой загрузилась на Vivo.