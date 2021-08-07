Американские политики потребовали не допустить Honor к Google-сервисам даже после отделения от Huawei

Американские политики потребовали не допустить Honor к Google-сервисам даже после отделения от HuaweiОни опасаются распространения конфиденциальной информации
По словам Ирис Дэн, произошедший инцидент был спровоцирован действиями компании Honor. 14 республиканских политиков уверены, что организация попыталась обойти правила экспортного контроля США. Это могло привести к тому, что коммунистическая партия Китая получила бы данные об особенностях разработок и программном обеспечении Америки.
В ответ на требование Министерство торговли США уверило, что постоянно анализирует имеющуюся информацию для пополнения чёрного списка организаций. Вместе с тем Huawei и Honor никак не комментируют сложившуюся ситуацию.
Автор текста также напомнила, что в ноябре прошлого года Honor продала собственный бренд более 30 агентам и дилерам, что принесло компании более 100 миллиардов юаней (15,5 миллиардов долларов США). В январе 2021 года организация стала сотрудничать с Intel и Qualcomm, выпустив новый смартфон. Однако политики остались непреклонны даже после такого шага и заявили о необходимости санкций в отношении компании.