Американские политики потребовали не допустить Honor к Google-сервисам даже после отделения от Huawei

В ответ на требование Министерство торговли США уверило, что постоянно анализирует имеющуюся информацию для пополнения чёрного списка организаций. Вместе с тем Huawei и Honor никак не комментируют сложившуюся ситуацию.

Автор текста также напомнила, что в ноябре прошлого года Honor продала собственный бренд более 30 агентам и дилерам, что принесло компании более 100 миллиардов юаней (15,5 миллиардов долларов США). В январе 2021 года организация стала сотрудничать с Intel и Qualcomm, выпустив новый смартфон. Однако политики остались непреклонны даже после такого шага и заявили о необходимости санкций в отношении компании.