Android 15 начнет блокировать установку некоторых приложений, которые работали даже на Android 14

Google вводит новые минимальные требования к версии Android, на которую должны быть ориентированы приложения.

С Android 6.0 (Marshmallow) Google требовал, чтобы приложения были совместимы как минимум с этой версией ОС. Android 15 поднимает планку.

Согласно коду Android 15 Developer Preview 2, Google хочет, чтобы приложения были совместимы как минимум с Android 7.1 (Nougat), SDK версии 24 (Android 15 будет иметь версию 35).

Что самое интересное, блокировка уже работает. Приложения, ориентированные на Android 6.0, без проблем устанавливаются на Android 14, но не на Android 15.

При установке через ADB появляется сообщение Google Play Protect, которое блокирует установку. То же самое делает и сама ОС.

Отметим, что данное нововведение вряд ли затронет большинство приложений на вашем смартфоне. Хотя Android 6.0 часто является минимальной поддерживаемой версией, большинство приложений ориентированы на более новые версии Android, если не на самые последние.