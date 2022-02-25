Apple добавит в Siri голос ЛГБТ человека

Мы рады представить новый голос Siri для англоязычных пользователей, предоставляя пользователям больше возможностей выбрать голос. Миллионы людей по всему миру каждый день полагаются на Siri, чтобы помочь им в решении задач, поэтому мы работаем над тем, чтобы сделать этот опыт как можно более персонализированным