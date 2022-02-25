Apple добавит в Siri голос ЛГБТ человека

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Apple добавит в Siri голос ЛГБТ человекаВ новом обновлении
Для Siri уже существует четыре голоса на английском языке с разными акцентами, но в iOS 15.4 Apple добавит пятый. Как сообщает Axios, новый голос будет впервые предоставлять гендерно-нейтральный вариант.
В текущей бета-версии на панели настроек голос обозначен как "Voice 5", хотя разработчик Стив Мозер отметил в Twitter, что внутри компании голос носит имя "Quinn". Apple подтвердила Axios, что голос создан на основе записей представителя ЛГБТК+ сообщества. Мозер также опубликовал в Твиттере пример того, как звучит новый голос.
Мы рады представить новый голос Siri для англоязычных пользователей, предоставляя пользователям больше возможностей выбрать голос. Миллионы людей по всему миру каждый день полагаются на Siri, чтобы помочь им в решении задач, поэтому мы работаем над тем, чтобы сделать этот опыт как можно более персонализированным
Apple
Источник: ARS Technica