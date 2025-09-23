Телефоны
Опубликовано 23 сентября 2025, 18:00
1 мин.

Apple улучшила ремонтопригодность iPhone 17 Pro Max в сравнении со старыми моделями

Правда, теперь вам придётся откручивать много винтов
Блогер-миллионник Phone Repair Guru разобрал новый iPhone 17 Pro Max и оценил, насколько легко будет заменить у него различные детали при необходимости.
Теперь Apple iPhone 17 Pro Max получил цельный алюминиевый корпус. Но как обстоят дела внутри этого смартфона?

Задняя часть 17 Pro Max снимается теперь лишь частично, а после нагрева и снятия дисплея вам придётся открутить15 винтов. Для Apple это нетипично.

Также из новой модели теперь легко извлечь аккумулятор - он достаётся сам, как только вы снимите экран и открутите все винты. Гораздо меньше стала и матплата. Единственное - задние камеры у 17 Pro Max будет довольно тяжело почистить, если в них попадёт грязь.

Ёмкость батареи у нового "максимального" флагмана Apple составила 5112 мА*ч.