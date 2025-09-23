Apple улучшила ремонтопригодность iPhone 17 Pro Max в сравнении со старыми моделями

Также из новой модели теперь легко извлечь аккумулятор - он достаётся сам, как только вы снимите экран и открутите все винты. Гораздо меньше стала и матплата. Единственное - задние камеры у 17 Pro Max будет довольно тяжело почистить, если в них попадёт грязь.

Ёмкость батареи у нового "максимального" флагмана Apple составила 5112 мА*ч.