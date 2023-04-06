Авторитетный обзорщик назвал лучший складной смартфон 2023 г. и объяснил своё решение

Авторитетный обзорщик назвал лучший складной смартфон 2023 г. и объяснил своё решениеПрисмотритесь к этой модели, если хотите приобрести себе необычный телефон
По мнению ведущего YouTube-канала Mkbhd, лучший в мире складной смартфон на сегодня - это Oppo Find N2. И вот почему.
Фото: Forbes
Oppo Find N2 Flip - это самый крутой складной смартфон на сегодня. Так считает эксперт YouTube-канала Mkbhd. По внешнему виду он напоминает Samsung Galaxy Z. Но он лучше.
Есть три причины, почему Oppo Find N2 Flip - лучше всех остальных смартфонов.
Во-первых, это экран в сложенном виде. Он имеет диагональ 6,8 дюйма и сам по себе отличного качества.
Во-вторых, это дизайн. Обе части смартфона похожи друг на друга. Но экран также не закрывается автоматически, если вы откроете его наполовину: наоборот, он зафиксируется в этом положении.
Наконец, это внешний экран устройства. Он достаточно большой, чтобы на нём смотреть время или какую-то ещё информацию, делать селфи, снимать видео и т.п. Диагональ его при этом составляет 3,26 дюйма.