Авторитетный обзорщик назвал лучший складной смартфон 2023 г. и объяснил своё решение

Oppo Find N2 Flip - это самый крутой складной смартфон на сегодня. Так считает эксперт YouTube-канала Mkbhd. По внешнему виду он напоминает Samsung Galaxy Z. Но он лучше.

Есть три причины, почему Oppo Find N2 Flip - лучше всех остальных смартфонов.

Во-первых, это экран в сложенном виде. Он имеет диагональ 6,8 дюйма и сам по себе отличного качества.