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11:19, 06 апреля 2023
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Авторитетный обзорщик назвал лучший складной смартфон 2023 г. и объяснил своё решение

Присмотритесь к этой модели, если хотите приобрести себе необычный телефон

По мнению ведущего YouTube-канала Mkbhd, лучший в мире складной смартфон на сегодня - это Oppo Find N2. И вот почему.

Авторитетный обзорщик назвал лучший складной смартфон 2023 г. и объяснил своё решение

Фото: Forbes

Oppo Find N2 Flip - это самый крутой складной смартфон на сегодня. Так считает эксперт YouTube-канала Mkbhd. По внешнему виду он напоминает Samsung Galaxy Z. Но он лучше.

Есть три причины, почему Oppo Find N2 Flip - лучше всех остальных смартфонов.

Во-первых, это экран в сложенном виде. Он имеет диагональ 6,8 дюйма и сам по себе отличного качества.

Авторитетный обзорщик назвал лучший складной смартфон 2023 г. и объяснил своё решение

Digital Spy

Во-вторых, это дизайн. Обе части смартфона похожи друг на друга. Но экран также не закрывается автоматически, если вы откроете его наполовину: наоборот, он зафиксируется в этом положении.

Наконец, это внешний экран устройства. Он достаточно большой, чтобы на нём смотреть время или какую-то ещё информацию, делать селфи, снимать видео и т.п. Диагональ его при этом составляет 3,26 дюйма.

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