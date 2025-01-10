Авторитетный обзорщик назвал смартфоны с лучшими камерами на начало 2025 г.Всего таких моделей двенадцать
Линейка Pixel 9. Обычный Pixel 9 — один из самых компактных флагманов 2024 года, Pro-версия — это улучшенная его версия. Если же вы любите большие смартфоны, то вам подойдёт Pixel 9 Pro XL. Во всех трёх случаях вы получите основную камеру на 50 МП. широкоугольный модуль на 48 МП с автофокусом. Однако у простого Pixel 9 нет телефотообъектива. Старшие версии также предлагают более профессиональные функции съёмки. Например, возможность делать снимки в формате RAW. На основную камеру все три модели чаще всего снимают одинаково, как и на сверхширик. Когда же дело доходит до фото с приближением, Pro-модель становится на голову выше обычной.
Pixel 8a. Этот смартфон всё ещё может похвастаться хорошей производительностью и длительной поддержкой (7 лет обновлений системы и безопасности). Также вы получите 64-мегапиксельную основную камеру и 13-мегапиксельную ультраширокоугольную, возможности обработки фото с помощью ИИ. Телефотообъектива у этой модели нет.
Huawei Pura 70 Ultra. Основной объектив здесь имеет разрешение 50 МП с оптической стабилизацией. Также на смартфоне можно выбирать режимы съёмки, размер диафрагмы. Сильная сторона этой модели — возможность делать чёткие фото объектов в движении.
Oppo Find X8 Pro. На нём стоит мощный флагманский Dimensity 9400, а также у него есть быстрая зарядка. Фишка этого смартфона — наличие специальной кнопки для камеры. При помощи неё можно запускать приложение камеры, делать снимки, приближать или отдалять объекты.
Samsung Galaxy S24 Ultra. Это один из самых больших смартфонов 2024 года: его диагональ составляет 6,8″. Основной объектив здесь на 200 МП, доступно также множество разных настроек.
Vivo X200 Pro. С ним вы получите отличную автономность за счёт аккумулятора на 6000 мА*ч, а также отличные камеры. Правда, они не очень хорошо снимают при слабом освещении. В целом этот смартфон всё же не так хорош, как, например, Pixel.
OnePlus 13. На задней панели у него стоит тройная 50-мегапиксельная камера. Это основной объектив, сверхширик и телевик. Смартфон также отлично справляется с фото в движении.
Xiaomi 14. Он позволяет делать на основной сенсор отличные фотографии даже при слабом освещении. Также у вас есть выбор между ярким и аутентичным режимами съёмки.
Xiaomi 14 Ultra. Смартфон с диагональю 6,8 дюйма, как и S24 Ultra. Он оснащён также четырьмя модулями камеры от Sony. Динамический диапазон у этой модели просто ошеломляет. Даже если вы снимаете что-то против света, у вас всё равно получаются сбалансированные фото.
Sony Xperia 1 VI. Активировать приложение камеры у него можно при помощи специальной кнопки. Приложение камеры у новой модели стало более простым, чем у старых версий.
Honor Magic 6 Pro. Это тоже 6,8-дюймовая модель. Камера здесь имеет переменную диафрагму, которая при недостаточном освещении может переключаться автоматически. Правда, если объект движется, то вы можете получить размытые снимки.
Apple iPhone 16 Pro Max. Единственный его минус — это размытые фото в движении при слабом освещении.