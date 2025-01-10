Авторитетный обзорщик назвал смартфоны с лучшими камерами на начало 2025 г.

Линейка Pixel 9. Обычный Pixel 9 — один из самых компактных флагманов 2024 года, Pro-версия — это улучшенная его версия. Если же вы любите большие смартфоны, то вам подойдёт Pixel 9 Pro XL. Во всех трёх случаях вы получите основную камеру на 50 МП. широкоугольный модуль на 48 МП с автофокусом. Однако у простого Pixel 9 нет телефотообъектива. Старшие версии также предлагают более профессиональные функции съёмки. Например, возможность делать снимки в формате RAW. На основную камеру все три модели чаще всего снимают одинаково, как и на сверхширик. Когда же дело доходит до фото с приближением, Pro-модель становится на голову выше обычной.

Pixel 8a. Этот смартфон всё ещё может похвастаться хорошей производительностью и длительной поддержкой (7 лет обновлений системы и безопасности). Также вы получите 64-мегапиксельную основную камеру и 13-мегапиксельную ультраширокоугольную, возможности обработки фото с помощью ИИ. Телефотообъектива у этой модели нет.

Huawei Pura 70 Ultra. Основной объектив здесь имеет разрешение 50 МП с оптической стабилизацией. Также на смартфоне можно выбирать режимы съёмки, размер диафрагмы. Сильная сторона этой модели — возможность делать чёткие фото объектов в движении.

Oppo Find X8 Pro. На нём стоит мощный флагманский Dimensity 9400, а также у него есть быстрая зарядка. Фишка этого смартфона — наличие специальной кнопки для камеры. При помощи неё можно запускать приложение камеры, делать снимки, приближать или отдалять объекты.

Samsung Galaxy S24 Ultra. Это один из самых больших смартфонов 2024 года: его диагональ составляет 6,8″. Основной объектив здесь на 200 МП, доступно также множество разных настроек.

Vivo X200 Pro. С ним вы получите отличную автономность за счёт аккумулятора на 6000 мА*ч, а также отличные камеры. Правда, они не очень хорошо снимают при слабом освещении. В целом этот смартфон всё же не так хорош, как, например, Pixel.