Базовый HONOR 200 превзошёл Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ в сравнительном тесте

Redmi 14 Pro даже в версии с LTE на фоне HONOR 200 показывает себя слабо. Всё потому, что у него хуже процессор (Helio G100 Ultra) и камеры.

При одинаковых габаритах дисплея, ёмкости аккумулятора HONOR ощущается тоньше, легче, лучше лежит в руке. Правда, по влагозащите интереснее Redmi: у него она полноценная - по стандарту IP68. Что касается комплектации, то у HONOR нет чехла, тогда как вместе с 14 Pro+ вы его получите.

Дисплей у Xiaomi изогнутый, а у HONOR ровный, но с изогнутыми краями. В остальном экраны смартфонов практически идентичны.

Что касается процессора, то на HONOR стоит Snapdragon 7 Gen 3, а на Redmi - Snapdragon 7s Gen 3. На 5% лучше по производительности, конечно, HONOR 200, но в повседневной жизни это не заметно.