Без доплаты за Pro: камерофоны Honor Magic7 и Oppo Find X8 сравнили

Комплектация у Honor Magic 7 и Oppo Find X8 такая же, как и у Pro-версий. Это чехол, блок питания, кабель, плёнка сразу на дисплее.

Экраны в обоих случаях плоские. По характеристикам они тоже плюс-минус одинаковые, но диагональ Honor немного больше.

Magic 7 работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, Find X8 — на Dimensity 9400. С результатами их тестирования вы можете ознакомиться ниже.

Honor Magic 7 при стандартном использовании с переменной работой модулей связи выдаёт почти 12 часов экрана, а Oppo Find X8 — 13 часов с лишним. При этом заряжается первый за 40 минут, а второй — за час.

Самый главный минус Oppo — это работа сканера отпечатка пальцев. Разблокировка у него часто происходит не с первого раза. У Honor таких проблем нет совсем.

На задней панели у обоих смартфонов находятся три камеры. Это основной модуль, телевик и ширик. С точки зрения фото- и видеовозможностей аппараты практически идентичны. Снимки более контрастные и более художественные получаются на Honor, а вот со снимками в движении лучше справляется Oppo.

Видео в режиме суперстабилизации у Oppo получается несильно лучше, чем без этого режима. Похожая ситуация у Honor, но с режимом Log: он тоже не работает. Телевик и ширик у Honor более шумные в отличие от Oppo. Основные же камеры очень близки, но у Magic 7 более контрастная картинка, а Find X8 старается вытягивать тени.

Фронтальные камеры у обоих устройств могут записывать видео в 4К 60 к/с, но с плохим динамическим диапазоном. Однако для записи «кружочков» в Telegram и видеозвонков они вполне подойдут. Также при плохом освещении в 4К 60 к/с у Honor картинка получается намного темнее, с меньшим количеством деталей и большим количеством шумов, а в 4К 30 к/с ситуация уже намного лучше.