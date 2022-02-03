Без «китайского дизайна» и глюков приложений: 10 лучших смартфонов на чистом Android

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Без «китайского дизайна» и глюков приложений: 10 лучших смартфонов на чистом AndroidИх перечислил ведущий YouTube-канала Tech Spurt
В одном из выпусков на канале Tech Spurt рассказали, какие устройства с ОС Android лучше всего приобрести в 2022 году.
В подборку эксперта канала Tech Spurt вошло десять моделей смартфонов. Некоторые из них представляют собой разные версии (Pro и обычная) одного устройства.
- Google Pixel 4a. Этот вариант понравится многим за счёт отличной камеры. И в дневное, и в ночное время аппарат позволит получать качественные снимки. К тому же по габаритам эта модель довольно компактна. Благодаря процессору Snapdragon 730G здесь можно и запускать игры, и выполнять стандартные задачи довольно быстро. Также установлен у Pixel 4a экран с технологией OLED. Есть у аппарата ещё разъём для наушников и модуль NFC. Правда, карты памяти устройство не поддерживает.
- Pixel 6, Pixel 6 Pro. В этом пункте сразу два смартфона: точнее, две версии устройства. Оба аппарата позволяют получить прекрасные снимки. Для игр они не так подходят, как некоторые аппараты с аналогичной ценой, причём обычная версия немного нагревается в процессе прохождения игры. Дисплей здесь AMOLED, частота обновления - 90 Гц (простая версия) и 120 Гц (Pro). Присутствует у флагманов поддержка беспроводной зарядки, защита от влаги.
- Nokia 8.3 5G. Является этот аппарат неплохой альтернативой Pixel-смартфонам. Весит он довольно много - 220 граммов. Также устройство должно получить обновление до Android 12, а ещё в целом обновления безопасности от производителя будут приходить на этот смартфон ещё несколько лет. Диагональ дисплея составляет 6,81 дюйм, разрешение - Full HD+. Правда, технология экрана здесь IPS, а не OLED, но цвета довольно приятные. Есть поддержка карт памяти, в качестве процессора установлен Snapdragon 765G, который неплохо справляется даже с требовательными играми. Работать устройство с лёгкостью сможет весь день благодаря аккумулятору в 4500 мА*ч.
- Nokia 5.4. Эта модель - дешевле и меньше предыдущей. Здесь 6,4-дюймовый IPS-экран с разрешением 720p. Пока что установлен на смартфоне Android 11, но вскоре точно появится обновление до Android 12. Отличается устройство также поддержкой двух SIM-карт, наличием NFC, слота для карты памяти. Процессор Snapdragon 662 позволит запускать нетребовательные игры. Заряд смартфон держит целый день. Если фото получаются с этого аппарата довольно неплохими, то для съёмки видео эксперт рекомендует выбрать другую модель.
- Nokia XR20. Отличается смартфон наличием устойчивого к падению экрана Gorilla Glass Victus. Также он защищён по военному стандарту MIL-STD-810H и выдерживает падение с почти двух метров, экстремальные температуры, влажность. Есть здесь и влагозащита - IP68. Пользователя ждёт три года обновлений операционной системы и четыре года - обновлений безопасности. Предоставляется владельцу и возможность расширения хранилища. Дисплей у устройства - 6,67 дюйма, Full HD+. Присутствует поддержка беспроводной зарядки. Однако производительность здесь довольно ограничена.
- Motorola RAZR 5G. Супергибкий смартфон с 6,2-дюймовым OLED-дисплеем. Есть с внешней стороны у него и второй дисплей - на нём отображаются уведомления, если аппарат находится в сложенном виде. Оснащено устройство процессором Snapdragon 765, 8 ГБ ОЗУ, основной камерой в 48 МП.
- Motorola Moto Edge 20 Series. Подойдёт для повседневных задач. Установлен здесь процессор Mediatek 720, объём внутренней памяти - 128 ГБ, ОЗУ - 12 ГБ. Работа в течение всего дня обеспечивается благодаря аккумулятору ёмкостью в 5000 мА*ч. Диагональ OLED-дисплея устройства составляет 6,7 дюйма, частота обновления - 144 Гц. Что касается камеры, то оснащена модель 108-мегапиксельным основным модулем с оптическим зум-объективом.
- Moto G200 5G. В играх этот смартфон обеспечивает отличную производительность, правда, специальной технологии охлаждения здесь нет. Благодаря 108-мегапиксельной основной камере аппарат позволяет получить отличные снимки при любом освещении. В то же время дисплей установлен здесь IPS, а не OLED, отсутствует разъём для наушников.
- Moto G31. Смартфон имеет пластиковый корпус, может похвастаться защитой от брызг. Кроме того, установлен здесь 6,4-дюймовый OLED-экран. Производительность довольно стандартная, объём оперативной памяти - 4 ГБ. Можно запускать на этом устройстве нетребовательные игры, при этом с повседневными задачами справляется аппарат хорошо. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч. Видео снимать можно на Moto G31 максимум в Full HD, а камера при слабом освещении делает не очень качественные снимки. Из других функций смартфона - наличие NFC, разъёма для наушников, возможность расширения памяти.
Источник: Tech Spurt