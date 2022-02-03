Без «китайского дизайна» и глюков приложений: 10 лучших смартфонов на чистом Android

Их перечислил ведущий YouTube-канала Tech Spurt

В одном из выпусков на канале Tech Spurt рассказали, какие устройства с ОС Android лучше всего приобрести в 2022 году.