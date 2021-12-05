Битва недорогих флагманских смартфонов: Honor 50 против OnePlus 9R

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Битва недорогих флагманских смартфонов: Honor 50 против OnePlus 9RСравнил устройства ведущий канала Quke.ru на YouTube
На YouTube-канале Quke.ru сопоставили по основным характеристикам мобильные аппараты Honor 50 и OnePlus 9R.
Ведущий канала определил лучший смартфон из двух: OnePlus 9R и Honor 50. Для этого он сравнил их по нескольким параметрам, среди которых производительность, автономность, качество фото и видео и др.
- Внешний вид. По этому параметру победителя определить довольно сложно. С лицевой стороны выглядит интереснее Honor, однако в то же время аппарат собирает отпечатки пальцев за счёт глянцевого заднего корпуса. По дизайну модулей камеры лучше тоже оказывается Honor, так как, по мнению эксперта, у OnePlus объективы выглядят несколько старомодно. Из плюсов OnePlus 9R - сбоку находится очень удобная кнопка переключения режимов.
- Звук. Стереодинамики есть на OnePlus 9R, а на Honor 50 - только моно. По громкости же аппараты примерно идентичны.
- Дисплей. Технологии используют производители разные. У OnePlus - 6,55", Fluid AMOLED, Full HD; у Honor 50 - 6,57", OLED, Full HD. В то же время частота обновления в обоих случаях одинаковая: 120 Гц. На OnePlus при этом матрица более современная, максимальная яркость чуть выше, чем на Honor.
- Производительность. По этому пункту однозначный победитель - OnePlus с процессором Snapdragon 870 и 8 ГБ оперативной памяти. В то же время Honor 50 оснащён Snapdragon 778 и 6/8/12 ГБ оперативной памяти. С повседневными задачами отлично справляются оба аппарата, а вот в играх производительность выше на OnePlus.
- Автономность. Оба смартфона держатся примерно один день. Заряжаются тоже примерно одинаково: до 100 процентов им требуется немного больше 30 минут.
- Камеры. С обработкой портретов на фронтальную камеру чуть лучше, по мнению ведущего, справляется Honor 50. А вот основные камеры отличаются у аппаратов сильно. OnePlus 9R обходит Honor по качеству снимков и днём, и в вечернее время. То же самое можно сказать и о видео: OnePlus выдаёт лучшую по качеству картинку, несмотря на схожую с Honor функциональность.
- Прошивка. У смартфонов она разная, но именно ведущему удобнее именно с OnePlus.
В целом, с одной стороны, дизайн эффектнее у Honor 50. С другой - в плане производительности, качеству фото- и видеосъёмки конкурента обходит OnePlus 9R. Сам же эксперт из двух аппаратов отдал предпочтение OnePlus.
Источник: Quke.ru