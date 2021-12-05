Битва недорогих флагманских смартфонов: Honor 50 против OnePlus 9R

Прошивка. У смартфонов она разная, но именно ведущему удобнее именно с OnePlus.

В целом, с одной стороны, дизайн эффектнее у Honor 50. С другой - в плане производительности, качеству фото- и видеосъёмки конкурента обходит OnePlus 9R. Сам же эксперт из двух аппаратов отдал предпочтение OnePlus.