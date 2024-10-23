Ближе, чем вы думали: Xiaomi 14T Pro сравнили по качеству камер с HONOR Magic6 Pro

Оба смартфона умеют снимать видео в портретном режиме. Но цветопередача у них немного различается. При этом если вам нужен хороший зум, то лучше выбирать Xiaomi.

На фронтальную камеру HONOR Magic6 Pro можно записывать видео в 1080p 30 к/с, но без портретного режима. А вот Xiaomi даёт возможность записывать в этом режиме, хоть и тоже в разрешении Full HD. Максимальное же разрешение для съёмки видео на селфи-камеру у обоих смартфонов — 4К 30 к/с.

При съёмке на основную камеру в 4К 60 к/с у Xiaomi бывают проблемы с автофокусом. И даже вручную камера может не сфокусироваться на объекте, если он находится близко. У HONOR подобных проблем нет.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.