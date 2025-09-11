Блогер протестировал новый японский компактный смартфон Sharp Aquos 9

Блогер протестировал новый японский компактный смартфон Sharp Aquos 9Это отличный аппарат, но цена у него могла бы быть и ниже
Sharp Aquos 9 - очень лёгкая и компактная модель: смартфон весит 166 г при диагонали экрана всего 6,1". Единственное - у него очень большие рамки.
SIM-карту доставать из Sharp Aquos 9 вы можете без скрепки - просто открыв слот ногтем. Ещё сканер отпечатков у него встроен в кнопку блокировки.
Дисплей у новинки яркий - 2000 нит. Проблем с читаемостью на солнце не будет. Разрешение экрана - Full HD+, частота обновления - 120 Гц, матрица - Super AMOLED.
Процессор стоит на Aquos 9 довольно старый: Snapdragon 7s Gen 2. Также вы получите «чистую» оболочку от Android.
Что касается камер, то широкоугольная снимает иногда даже лучше, чем основная. И это довольно странно. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше. Видео получается на Aquos 9 тоже неплохим, но в 4К немного хромает стабилизация.
Аккумулятор у смартфона на 5000 мА*ч. При этом зарядного устройства в комплекте нет, зато есть чехол-бампер.
Вывод
Если вы ищете компактный смартфон, то можете обратить внимание на Sharp Aquos 9. Правда, сейчас он стоит дороговато (32 тысячи рублей), но за 25 тысяч это будет отличная покупка.