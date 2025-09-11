Блогер протестировал новый японский компактный смартфон Sharp Aquos 9

Sharp Aquos 9 - очень лёгкая и компактная модель: смартфон весит 166 г при диагонали экрана всего 6,1". Единственное - у него очень большие рамки.

SIM-карту доставать из Sharp Aquos 9 вы можете без скрепки - просто открыв слот ногтем. Ещё сканер отпечатков у него встроен в кнопку блокировки.

Дисплей у новинки яркий - 2000 нит. Проблем с читаемостью на солнце не будет. Разрешение экрана - Full HD+, частота обновления - 120 Гц, матрица - Super AMOLED.

Процессор стоит на Aquos 9 довольно старый: Snapdragon 7s Gen 2. Также вы получите «чистую» оболочку от Android.