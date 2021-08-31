Блогер рассказал о плюсах и минусах экстремального игрового смартфона Xiaomi Black Shark 4

Фил сразу же отметил главную фишку устройства - топовая производительность за стоимость всего около 40 тысяч рублей.

Сам по себе смартфон достаточно большой и не в каждой руке будет лежать удобно. Скорость отклика сенсора - одна из самых высоких на данный момент, то есть 720 Гц. С разблокировкой здесь также проблем никаких нет: всё работает точно и быстро.

Ещё из положительных моментов этого устройства - виброотдача. Её можно настроить в параметрах. А благодаря процессору Snapdragon 870 во время игр смартфон не нагревается настолько сильно, как Snapdragon 888.