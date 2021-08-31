Блогер рассказал о плюсах и минусах экстремального игрового смартфона Xiaomi Black Shark 4

Блогер рассказал о плюсах и минусах экстремального игрового смартфона Xiaomi Black Shark 4Он считается самым быстрым телефоном на Android
Фил сразу же отметил главную фишку устройства - топовая производительность за стоимость всего около 40 тысяч рублей.
Сам по себе смартфон достаточно большой и не в каждой руке будет лежать удобно. Скорость отклика сенсора - одна из самых высоких на данный момент, то есть 720 Гц. С разблокировкой здесь также проблем никаких нет: всё работает точно и быстро.
Ещё из положительных моментов этого устройства - виброотдача. Её можно настроить в параметрах. А благодаря процессору Snapdragon 870 во время игр смартфон не нагревается настолько сильно, как Snapdragon 888.
Во время игр на Black Shark 4 можно пользоваться игровыми триггерами. Они встроены в само устройство. Правда, есть шанс случайно нажать на курок, который выдвигает их. Кроме того, по мнению ведущего, этими дополнительными аксессуарами не особо удобно пользоваться при игре.
Почти единственным минусом Xiaomi Black Shark 4 стал аккумулятор. Несмотря на быструю зарядку (за меньше чем 20 минут), разряжается он так же стремительно. Ещё Фил отметил не очень интересный дизайн, неполный перевод меню на русский язык.
В целом, если не обращать внимание на скорость, с которой "садится" батарея Xiaomi Black Shark 4, это отличное решение за приемлемые деньги, заключил ведущий.