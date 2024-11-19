Блогер сравнил недорогой камерофон Tecno Camon 30S с 30 Pro 5G и выбрал лучший

Блогер сравнил недорогой камерофон Tecno Camon 30S с 30 Pro 5G и выбрал лучшийПо сравнению с Pro-версией 30S даже очень хорош
На улице с 30S вы будете получать отличные фотографии. Есть возможность использовать 2-кратный цифровой зум без потери качества. Имеется портретный режим, в котором можно выбрать значения объектива: 23, 35 или 50 мм. Доступны и разные фильтры для снимков.
Camon 30S оснащён режимом Super Night, который позволяет делать яркие фото даже ночью и вечером (примеры фото - ниже).
Видео можно снимать на 30S в двойном режиме: одновременно на основную и фронтальную камеры.
На основной и фронтальный модуль у 30S доступна съёмка в 2К 30 к/с максимум. В этом режиме работает оптическая стабилизация, но картинка получается не слишком плавной. Для большей стабильности придётся переключаться на Full HD. Фронтальная камера у обычного 30S не имеет автофокуса, но у неё есть вспышка.
Примеры снимков с 30S и 30 Pro 5G вы можете увидеть ниже.
Вывод
Camon 30S показал себя на фоне Camon 30 Pro 5G очень даже хорошо. Конечно, Pro-версия имеет больше функций. Например, с 30 Pro 5G можно записывать видео в 4К 30 или 60 к/с на основную или фронтальную камеру. У 30S в целом довольно достойный результат получается в 2К 30 к/с. Что касается фотографий, то иногда на обычный Camon 30S они получались удачнее, чем на старшую версию.
Если вы ищете камерофон за примерно 20 тысяч рублей, то Camon 30S станет хорошим выбором. При этом он оснащён также крутым AMOLED-экраном с закруглёнными углами, удобно лежит в руке, тонкий и лёгкий.