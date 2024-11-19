Блогер сравнил недорогой камерофон Tecno Camon 30S с 30 Pro 5G и выбрал лучший

На улице с 30S вы будете получать отличные фотографии. Есть возможность использовать 2-кратный цифровой зум без потери качества. Имеется портретный режим, в котором можно выбрать значения объектива: 23, 35 или 50 мм. Доступны и разные фильтры для снимков.

Camon 30S оснащён режимом Super Night, который позволяет делать яркие фото даже ночью и вечером (примеры фото - ниже).

Видео можно снимать на 30S в двойном режиме: одновременно на основную и фронтальную камеры.

На основной и фронтальный модуль у 30S доступна съёмка в 2К 30 к/с максимум. В этом режиме работает оптическая стабилизация, но картинка получается не слишком плавной. Для большей стабильности придётся переключаться на Full HD. Фронтальная камера у обычного 30S не имеет автофокуса, но у неё есть вспышка.

Примеры снимков с 30S и 30 Pro 5G вы можете увидеть ниже.