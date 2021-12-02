Брать самый крутой смартфон Google или сэкономить: сравнение Pixel 6 Pro и Pixel 6

Процессор. На Pixel 6 и на Pixel 6 Pro стоит Google Tensor, только оперативной памяти у Pro-версии немного больше: против 12 Гб против 8 ГБ, а также у Pro есть версия с объёмом внутренней памяти в 512 ГБ. В троттлинг-тесте у обоих устройств через 15 минут начинался троттлинг, однако 6-я версия справляется с этим лучше. Примерно то же самое в Antutu.

А вот что касается быстродействия на практике, в самих играх, то разница не ощущается. В Shadowgun Legends частота кадров в течение получаса прохождения нестабильна, держится в районе 50-55 к/с, иногда бывают просадки до 40 к/с. Кроме того, на 6 Pro есть возможность установить частоту обновления 120 Гц в играх. В целом поиграть в требовательные игры на высоких настройках вполне можно, но вообще на рынке существуют аппараты, которые в тех же условиях демонстрируют большую стабильность и стоят дешевле.

В плане интерфейса оба телефона работают быстро. Правда, Android 12 на них ещё не совсем доработан, поэтому иногда могут возникать различные ошибки.

Вибромотор. Здесь у специалиста тоже нет никаких вопросов к устройствам, по качеству работы всё отлично.

Звук. Динамики громче работают на Pro-версии.

Дисплей. По данному пункту значительно превосходит Pixel 6 версия Pixel 6 Pro. У Pixel 6 качество матрицы гораздо хуже (заметные сильные переливы на белом фоне), а ещё максимальная частота обновления составляет 90 Гц (у Pro - 120 Гц).