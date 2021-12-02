Брать самый крутой смартфон Google или сэкономить: сравнение Pixel 6 Pro и Pixel 6

Брать самый крутой смартфон Google или сэкономить: сравнение Pixel 6 Pro и Pixel 6Аппараты рассмотрели на канале «Smart Обзор» на YouTube
Эксперт канала «Smart Обзор» выяснил, какой из смартфонов Google лучше приобретать и имеет ли смысл выбирать из Pixel 6 и Pixel 6 Pro последнюю модель. Для этого он сравнил устройства по нескольким параметрам.
- Комплектация. В обоих случаях она одинаковая.
- Внешний вид. У Pro-версии установлено стекло Gorilla Glass Victus с обеих сторон корпуса, рамка тоньше и в целом этот аппарат лучше лежит в руке, одной рукой управлять им тоже удобнее, чем Pixel 6. Дисплей сам по себе у Pixel 6 Pro изогнутый.
- Сканер отпечатка пальцев. В целом срабатывает примерно одинаково хорошо.
- Процессор. На Pixel 6 и на Pixel 6 Pro стоит Google Tensor, только оперативной памяти у Pro-версии немного больше: против 12 Гб против 8 ГБ, а также у Pro есть версия с объёмом внутренней памяти в 512 ГБ. В троттлинг-тесте у обоих устройств через 15 минут начинался троттлинг, однако 6-я версия справляется с этим лучше. Примерно то же самое в Antutu.
А вот что касается быстродействия на практике, в самих играх, то разница не ощущается. В Shadowgun Legends частота кадров в течение получаса прохождения нестабильна, держится в районе 50-55 к/с, иногда бывают просадки до 40 к/с. Кроме того, на 6 Pro есть возможность установить частоту обновления 120 Гц в играх. В целом поиграть в требовательные игры на высоких настройках вполне можно, но вообще на рынке существуют аппараты, которые в тех же условиях демонстрируют большую стабильность и стоят дешевле.
В плане интерфейса оба телефона работают быстро. Правда, Android 12 на них ещё не совсем доработан, поэтому иногда могут возникать различные ошибки.
- Вибромотор. Здесь у специалиста тоже нет никаких вопросов к устройствам, по качеству работы всё отлично.
- Звук. Динамики громче работают на Pro-версии.
- Дисплей. По данному пункту значительно превосходит Pixel 6 версия Pixel 6 Pro. У Pixel 6 качество матрицы гораздо хуже (заметные сильные переливы на белом фоне), а ещё максимальная частота обновления составляет 90 Гц (у Pro - 120 Гц).
- Автономность. Работают оба смартфона в течение целого дня, это около 7 часов работы дисплея. Разряжаются они тоже с примерно одинаковой скоростью: после 60 минут просмотра видео на YouTube - на 6 процентов, после 30 минут игры в Shadowgun Legends - на 15 (Pixel 6 Pro) и 16 (Pixel 6) процентов. А вот заряжаются по сравнению с аналогами они довольно медленно: на 47 процентов за 30 минут, на 84 (Pixel 6) и 81 процент (Pixel 6 Pro) за 60 минут.
- Камеры. Основной модуль и широкоугольный объектив у смартфонов абсолютно одинаковы: широкоугольный модуль довольно посредственный, основной в целом снимает хорошо. В ночном режиме фото получаются практически идентичные. Что касается фронтальной камеры, то угол обзора у Pixel 6 Pro чуть шире, чем у Pixel 6. Также есть у Pro есть качественный телеобъектив. Видеоролики получаются с обоих моделей Pixel по качеству идентичные.
По мнению эксперта, приобретать Pixel 6 Pro из-за обновлённой камеры однозначно не стоит. В то же время Pro-модель выглядит и ощущается по сравнению с простым Pixel 6 как флагманский аппарат, по качеству дисплея он тоже выигрывает. Как отметил ведущий, если брать Pixel 6, то никаких плюсов у вас, кроме стоимости, не будет, а вот недостатки будут заметны сильно.