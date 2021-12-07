Британский обзорщик-миллионник назвал 5 лучших смартфонов 2021 года

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Британский обзорщик-миллионник назвал 5 лучших смартфонов 2021 годаК ним стоит присмотреться, если вы хотите приобрести самые качественные мобильные устройства
Блогер SuperSaf выбрал 5 самых совершенных на данный момент телефонов. В список вошли аппараты Apple, Samsung и других известных производителей.
Ведущий YouTube-канала SuperSaf перечислил 5 смартфонов с лучшими на сегодняшний день характеристиками.
- Samsung Galaxy S21 Ultra. Это флагман, который имеет всё необходимое для быстрой и комфортной работы. Это прекрасный дисплей, отличная автономность, одна из лучших камер. Правда, Samsung убрал слот для Micro SD, также в комплекте нет зарядного устройства.
- iPhone 13 Pro Max. В этой модели появилась технология Pro-Motion, частота обновления в 120 Гц, стабильно работающие камеры и в целом лучшие объективы для съёмки и фото и видео в 2021 году. Кроме того, значительным плюсом является длительное время автономной работы. При этом, по мнению ведущего, в качестве улучшения можно было бы добавить в устройство и сканер отпечатка.
- Google 6 Pixel Pro. Компания полностью обновила дизайн аппарата, и это смотрится очень стильно. В целом устройство может похвастаться отличными камерами, в том числе фронтальной, правда, годятся они именно для съёмки фото, а не видео. Также здесь есть уникальные функции типа «Волшебного ластика», позволяющего убрать объект с фото. Правда, само программное обеспечение часто выдаёт ошибки во время работы.
- Samsung Galaxy Z Flip 3. Это первый складной смартфон, который стоит менее 1000 долларов и при этом популярен среди пользователей. Здесь действительно качественный экран с частотой обновления до 120 Гц, а также есть второй дисплей с задней стороны - на «крышке». Кроме того, аппарат оснащён защитой от воды и пыли IPX 8. Правда, вот автономность у Galaxy Z Flip 3 не очень хорошая, а камеры по качеству уступают конкурентам.
- Xiaomi Mi 11 Ultra. Задняя камера выступает здесь довольно сильно, однако при этом смартфон оснащён дисплеем. Этот мини-экран можно использовать при съёмке селфи-фото с задней камеры. Кроме того, у аппарата один из лучших среди существующих дисплеев с частотой обновления в 120 Гц и пиковой яркостью в 1700 нит. Отличается устройство качественной конструкцией, максимальная мощность зарядки у него - 67 Вт. В целом, по мнению ведущего, это один из самых быстрых телефонов 2021 года с функцией беспроводной зарядки. В то же время фото и видео здесь не оправдывают ожидания.
Источник: SuperSaf