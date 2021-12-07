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Британский обзорщик-миллионник назвал 5 лучших смартфонов 2021 года

К ним стоит присмотреться, если вы хотите приобрести самые качественные мобильные устройства

Блогер SuperSaf выбрал 5 самых совершенных на данный момент телефонов. В список вошли аппараты Apple, Samsung и других известных производителей.