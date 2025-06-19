Британский обзорщик перечислил 15 лучших смартфонов среднего уровня

Google Pixel 9a. Диагональ экрана у него составляет всего 6,3", правда, рамки всё же довольно толстые. Работает смартфон на Tensor G4, который стоит и на флагманских Pixel 9-й серии. Динамики здесь тоже вполне приличные, как и автономность. А вот скорость зарядки не впечатляет. При этом Google обещает 7 лет обновлений ОС и безопасности. Нельзя забывать и об отличной камере, которая стоит на Pixel 9a.

OnePlus Nord 4. Операционная система у него поддерживает полноценные игровые режимы и множество других полезных функций. Экран этого смартфона огромный: 6,74" с матрицей AMOLED. «Сердце» Nord 4 - это процессор Snapdragon 7 Plus Gen 3. Вы получаете также отличную автономность, аккумулятор на 5500 мА*ч, блок питания на 100 Вт.

Samsung Galaxy A55 5G. Производительный смартфон среднего класса, который может похвастаться водонепроницаемым корпусом, 6-летней поддержкой программного обеспечения, дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

Samsung Galaxy A35 5G. Ещё один водонепроницаемый смартфон с AMOLED-экраном от Samsung. Как и в случае с А56, вы получите 6 лет поддержки ПО.

Nothing Phone 3a & 3a Pro. Их фирменная фишка - это световые индикаторы на задней панели. Благодаря процессорам Snapdragon 3а и 3а Pro достаточно шустры для любых игр. Что касается фото, то они получаются лучше при слабом освещении на Nothing Phone 3a Pro.

CMF Phone 2 Pro. Это крайне доступный смартфон, который можно самостоятельно полностью разобрать и собрать. То есть вы получаете модульный телефон.

Motorola Edge 60 Fusion. Отличается эта модель тонким корпусом и изящным дизайном. Здесь великолепное время работы, достойная производительность, есть несколько новых функций ИИ. Экран у смартфона изогнутый.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus. Хороший 6,67-дюймовый аппарат со слегка изогнутым дисплеем и покрытием Soft Touch при выборе фиолетового цвета. Как и у предыдущего поколения, у него есть защита от воды и пыли по стандарту IP68. Чипсет здесь стоит под названием Snapdragon 7S Gen 3, а аккумулятор - на 5100 мА*ч. Поддерживает смартфон также быструю зарядку мощностью 120 Вт.