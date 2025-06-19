Британский обзорщик перечислил 15 лучших смартфонов среднего уровня

Британский обзорщик перечислил 15 лучших смартфонов среднего уровняДля России рейтинг тоже актуален, хоть и лишь частично
Google Pixel 9a. Диагональ экрана у него составляет всего 6,3", правда, рамки всё же довольно толстые. Работает смартфон на Tensor G4, который стоит и на флагманских Pixel 9-й серии. Динамики здесь тоже вполне приличные, как и автономность. А вот скорость зарядки не впечатляет. При этом Google обещает 7 лет обновлений ОС и безопасности. Нельзя забывать и об отличной камере, которая стоит на Pixel 9a.
OnePlus Nord 4. Операционная система у него поддерживает полноценные игровые режимы и множество других полезных функций. Экран этого смартфона огромный: 6,74" с матрицей AMOLED. «Сердце» Nord 4 - это процессор Snapdragon 7 Plus Gen 3. Вы получаете также отличную автономность, аккумулятор на 5500 мА*ч, блок питания на 100 Вт.
Samsung Galaxy A55 5G. Производительный смартфон среднего класса, который может похвастаться водонепроницаемым корпусом, 6-летней поддержкой программного обеспечения, дисплеем с частотой обновления 120 Гц.
Samsung Galaxy A35 5G. Ещё один водонепроницаемый смартфон с AMOLED-экраном от Samsung. Как и в случае с А56, вы получите 6 лет поддержки ПО.
Nothing Phone 3a & 3a Pro. Их фирменная фишка - это световые индикаторы на задней панели. Благодаря процессорам Snapdragon 3а и 3а Pro достаточно шустры для любых игр. Что касается фото, то они получаются лучше при слабом освещении на Nothing Phone 3a Pro.
CMF Phone 2 Pro. Это крайне доступный смартфон, который можно самостоятельно полностью разобрать и собрать. То есть вы получаете модульный телефон.
Motorola Edge 60 Fusion. Отличается эта модель тонким корпусом и изящным дизайном. Здесь великолепное время работы, достойная производительность, есть несколько новых функций ИИ. Экран у смартфона изогнутый.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus. Хороший 6,67-дюймовый аппарат со слегка изогнутым дисплеем и покрытием Soft Touch при выборе фиолетового цвета. Как и у предыдущего поколения, у него есть защита от воды и пыли по стандарту IP68. Чипсет здесь стоит под названием Snapdragon 7S Gen 3, а аккумулятор - на 5100 мА*ч. Поддерживает смартфон также быструю зарядку мощностью 120 Вт.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Как и у Plus-версии, у него степень защиты от воды по стандарту IP68, великолепные дисплей и динамики, основная камера на 200 МП. Оснащён смартфон при этом другим процессором - Dimensity 7300 Ultra. Его хватит для всех игр, кроме требовательных.
Xiaomi 14T. Ещё один смартфон с диагональю 6,67" и водозащитой IP68. Но рамка у него не металлическая, а пластиковая. Частота обновления экрана достигает у 14Т показателя в 144 Гц. Что касается производительности, то за неё отвечает Dimensity 8300 Ultra. Мощность зарядки у этой модели - 67 Вт.
Poco X7 Pro. Оснащён этот аппарат дисплеем 6,67" с разрешением 1,5К. При этом аккумулятор стоит у него на 6000 мА*ч, а мощность зарядки - 90 Вт. Благодаря Dimensity 8400 Ultra вы сможете запустить любые игры.
Poco F7 Pro. Это отличное соотношение цены и качества. Экран у него тоже с диагональю 6,67", батарея тоже имеет ёмкость 6000 мА*ч. Но в качестве процессора установлен Snapdragon 8 Gen 3.
Honor 400 Lite. Аппарат с ярким AMOLED-экраном, ёмким аккумулятором, а также специальной кнопкой для камеры. Во многом компания вдохновлялась iPhone, поэтому вы также получите нечто похожее на Dynamic Island у смартфонов от Apple. Что касается производительности, то требовательные игры идут на 400 Lite не очень, а остальные - вполне хорошо.
REDMAGIC 10 Air. Это игровой смартфон, вместе с которым вы получите специальные боковые кнопки, а также продуманную игровую панель и панель инструментов. Устройство отлично справится с самыми требовательными играми.
Vivo V50. Он подойдёт всем, для кого важна камера. Диагональ этого смартфона составляет 6,8", ёмкость аккумулятора - 6000 мА*ч, есть поддержка быстрой зарядки.