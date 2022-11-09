Будет ли iPhone работать, если вместо родного аккумулятора подключить к нему пальчиковые батарейки

10:03, 09 ноября 2022
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Будет ли iPhone работать, если вместо родного аккумулятора подключить к нему пальчиковые батарейкиЭтот эксперимент дал любопытные результаты
Ведущий канала Phone Repair Guru на YouTube в одном из выпусков проверил, можно ли вообще вместо обычного аккумулятора подключить к iPhone батарейки АА. А если такое даже возможно, будет ли смартфон работать?
Эксперт Phone Repair Guru в выпуске на YouTube выяснил, что произойдёт, если к iPhone 7 Plus подключить пальчиковые батарейки вместо обычного аккумулятора. Для полноценной работы такой новой «батареи» понадобилось три батарейки АА.
Как ни странно, iPhone после подключения к нему обычных пальчиковых батареек всё ещё работал, но нестабильно. Даже с одной батарейкой он уже запускался (на экране появлялся логотип Apple). Когда подключили все три батарейки, аппарат начал то включаться, то выключаться из-за недостатка напряжения.