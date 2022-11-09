Будет ли iPhone работать, если вместо родного аккумулятора подключить к нему пальчиковые батарейки

Как ни странно, iPhone после подключения к нему обычных пальчиковых батареек всё ещё работал, но нестабильно. Даже с одной батарейкой он уже запускался (на экране появлялся логотип Apple). Когда подключили все три батарейки, аппарат начал то включаться, то выключаться из-за недостатка напряжения.