Бюджетная Nokia G21: в России официально не продают. Стоит заказывать из-за границы?Или всё-таки это не лучший вариант?
Ведущий YouTube-канала Quke.ru протестировал недорогой смартфон Nokia G21. Чего всё-таки у этого аппарата больше: достоинств или недостатков?
Nokia G21 отличается большим дисплеем и аккумулятором, поддержкой NFC и наличием «чистого» Android. Есть у него и разъём для наушников, и зарядка мощностью в 18 Вт. Но что насчёт минусов модели?
В комплекте со смартфоном вы получите чехол, зарядку в 10 Вт (максимум может поддерживать Nokia G21 зарядку до 18 Вт), кабель. Сам по себе аппарат довольно крупный, но в руке лежит неплохо. Качество сборки тоже у него хорошее.
Дисплей у Nokia G21 равняется 6,5 дюйма, разрешение - HD+, частота обновления - 90 Гц. Также установлена на этом смартфоне IPS-матрица. Яркости у него может немного не хватать, однако для бюджетного смартфона запас яркости вполне нормальный.
Оснащён смартфон Nokia G21 процессором Unisoc T606 и 4 ГБ ОЗУ. В AnTuTu устройство набирает всего 172 тысячи баллов. Работает аппарат довольно сносно, хотя иногда бывают небольшие подтормаживания. Для игр его при этом рекомендовать, конечно, нельзя.
Объём аккумулятора у Nokia G21 - 5000 мА*ч, мощность зарядки - 10 Вт. В среднем хватает смартфона на 1,5-2 дня, однако заряжаться от блока питания, который идёт в комплекте, он будет около 4 часов (от зарядки в 18 Вт - примерно 2,5 часа).
Фронтальная камера имеет у этой модели Nokia 8 МП и делает довольно посредственные снимки. Основной модуль имеет 50 МП, есть ещё макрокамера и камера для портретных снимков по 2 МП. В целом основная камера у этого смартфона очень посредственная, есть также проблемы с автофокусом, а видео записывает аппарат только в Full HD и без стабилизации.
Вывод
Nokia G21 оказался довольно странным. Он точно не стоит своих денег, так как за ту же цену можно приобрести смартфон с лучшей производительностью, дисплеем, камерой. Правда, на нём не будет «чистого» Android.