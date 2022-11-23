Бюджетная Nokia G21: в России официально не продают. Стоит заказывать из-за границы?

Nokia G21 отличается большим дисплеем и аккумулятором, поддержкой NFC и наличием «чистого» Android. Есть у него и разъём для наушников, и зарядка мощностью в 18 Вт. Но что насчёт минусов модели?

В комплекте со смартфоном вы получите чехол, зарядку в 10 Вт (максимум может поддерживать Nokia G21 зарядку до 18 Вт), кабель. Сам по себе аппарат довольно крупный, но в руке лежит неплохо. Качество сборки тоже у него хорошее.

Дисплей у Nokia G21 равняется 6,5 дюйма, разрешение - HD+, частота обновления - 90 Гц. Также установлена на этом смартфоне IPS-матрица. Яркости у него может немного не хватать, однако для бюджетного смартфона запас яркости вполне нормальный.

Оснащён смартфон Nokia G21 процессором Unisoc T606 и 4 ГБ ОЗУ. В AnTuTu устройство набирает всего 172 тысячи баллов. Работает аппарат довольно сносно, хотя иногда бывают небольшие подтормаживания. Для игр его при этом рекомендовать, конечно, нельзя.