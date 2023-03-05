Бюджетные Samsung Galaxy A03 и A04 сравнили по скорости работы

Samsung Galaxy А03 - это недорогой смартфон с процессором Unisoc T606 и 4 ГБ ОЗУ. Более новой версией этого устройства является Galaxy A04 с Helio P35 и тоже 4 ГБ оперативной памяти.

Запустился быстрее из двух всё-таки новый смартфон, то есть Galaxy A04. Разница в скорости загрузки между двумя устройствами составила 3-4 секунды.

Набиратель номера быстрее открылся, как ни странно, на А03. То же самое было при запуске настроек, Amazon, Candy Crush и пр.